Luan Peres lamenta saída de Diniz no Santos: 'excelente treinador'

O defensor, agora no Olympique de Marselha, deu entrevista exclusiva para a Goal e foi só elogios para seu ex-técnico na época de Peixe

Luan Peres, ex-zagueiro do Santos e atualmente no Olympique de Marselha, passou apenas pouco mais de dois meses sob o comando do treinador Fernando Diniz, na reta final de sua passagem pelo Peixe. Mesmo assim, é só elogios para o ex-comandante - e não esqueceu do técnico nem mesmo ao chegar na França.

Entrevistado pelo repórter Marcelo Hazan, na Twitch da Goal (além de transmissão simultânea no YouTube e no Facebook), Luan Peres comentou sobre seu período junto de Diniz e lamentou o final triste da passagem do treinador pela Vila Belmiro.

"Coisas do futebol. Futebol brasileiro muda de técnico toda hora. A torcida não estava feliz com ele. A diretoria acho que também não estava por acabar demitindo ele. Mas isso acontece. Claro que se ele estivesse bem continuaria. Mas como jogador posso dizer. Convivi e trabalhei com ele. É um excelente treinador. Me ajudou muito. Só tenho agradecer. Fico triste por ele não ter conseguido as vitórias nos últimos jogos, ajudado o Santos vencer. Mesmo sendo aquele cara que dá muita bronca na beira do campo, fora do campo é uma baita pessoa".

''Cresci muito com Diniz. Não é à toa que o Daniel Alves falou muito bem dele e outros jogadores também. Acho um excelente treinador, nível top. Me fez evoluir muito. Assim que cheguei no Olympique de Marseille, nos primeiros treinos estava muito bem e mandei uma mensagem para agradecer por ter me ajudado muito. Subi meu nível com ele, entendi novos conceitos. Sampaoli também trabalhei, inclusive não era titular com ele no Santos, até porque tinha acabado de chegar e tinha Gustavo Henrique em excelente fase''.

Após bom começo, o técnico não conseguiu se recuperar da eliminação para o Libertad, na Copa Sul-Americana, e terminou sendo demitido do Santos. Muito por conta das várias perdas durante a temporada: o Santos, precisando de dinheiro, negociou vários jogadores com o mercado externo, como o próprio Luan Peres.

Mas se o defensor contou com o "selo de aprovação" de Diniz para chegar ao Olympique de Marselha, ele não esqueceu de agradecer o treinador após seus primeiros treinos com Jorge Sampaoli.

"Nos meus primeiros treinos no Olympique, até mandei uma mensagem para o Diniz, agradecendo por ter me ajudado tanto. Evolui muito com ele. Coisas do futebol (saida do Santos). Torcida não estava feliz com ele. Acontece. Fico triste. Como jogador posso dizer é um excelente treinador."

O Olympique de Marselha volta aos campos neste próximo sábado (11), diante do Monaco, pela Ligue 1. Já o Santos segue na busca por um treinador após acertar a demissão de Fernando Diniz.