Luan diz que balançou com proposta do Corinthians para deixar o Galo e deixa futuro em aberto

Meia-atacante também aproveitou para provocar De Arrascaeta, ex-jogador do Cruzeiro e atualmente no Flamengo

Após se destacar na vitória do Atlético-MG por 5 a 0 sobre o Boa Esporte, neste domingo (20), no Independência, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, o meia-atacante Luan admitiu ter ficado balançado com uma proposta do Corinthians e deixou seu futuro na mão de seus empresários e dos dirigentes do Galo.

“Chegou, sim. Não vou ser hipócrita e dizer que não. Balançou um pouco, mas vou deixar para os meus empresários e para a diretoria [resolverem]. O torcedor sabe qual é a responsabilidade de vestir essa camisa. Nunca desapontei a massa, nunca desmereci meus treinadores”, afirmou ao canal Premiere.

Autor de três assistências no duelo, Luan também aproveitou para complementar o assunto da proposta do Timão provocando o uruguaio De Arrascaeta, ex-jogador do Cruzeiro e atualmente no Flamengo

“Poderia sumir como alguns fizeram, mas tenho honra. Vou deixar para meus empresários resolverem. O mais importante foi que ajudei meus companheiros, ajudei o Ricardo (Oliveira), o Elias. Agradeço a Deus por essa vitória importante”, finalizou.