Luan, Benítez e Daniel Alves desfalcam o São Paulo contra Chapecoense

Daniel Alves (entorse no joelho), Benítez (estiramento no adutor da coxa esquerda) e Luan (edema na posterior da coxa esquerda) não jogam nesta quarta

Daniel Alves, Benítez e Luan vão desfalcar o São Paulo contra a Chapecoense, nesta quarta-feira, às 19h, no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão. O trio continua fora do time do técnico Hernán Crespo.

Daniel Alves (entorse no joelho direito) e Benítez (estiramento no adutor da coxa esquerda) estão fora desde a primeira final do Paulistão, no dia 20 de maio. Luan (edema na região posterior da coxa esquerda) atuou pela última vez na estreia do Brasileirão, no empate sem gols com o Fluminense, no Morumbi, no dia 29 de maio.

Benítez evoluiu nos últimos dias, ao trabalhar em campo sem contato físico com os companheiros no CT da Barra Funda. Na semana passada, a previsão do São Paulo era de que o atleta voltasse a treinar com bola em 10 ou 15 dias. O argentino está em transição. Luan, por sua vez, tem feito exercícios em campo com a fisioterapia.

Além do trio, Crespo não contou nos últimos jogos com Hernanes (contratura muscular no tronco), William (trauma no joelho direito) e Arboleda (seleção do Equador). Miranda, com um estiramento muscular, sentiu contra o Galo e deverá ficar três semanas fora.

Após três jogos, São Paulo e Chapecoense buscam a primeira vitória no Brasileirão.