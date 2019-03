Low deixa disputa aberta entre Neuer e Ter Stegen: "Claro que vai ter uma briga"

Técnico celebra ter dois goleiros de grande nível na seleção da Alemanha

Joachim Low viu com bons olhos a declaração de Ter Stegen ao DAZN e à Goal, quando afirmou que está pronto para "pressionar" Manuel Neuer na luta pela titularidade na seleção da Alemanha.

Neuer tem estado entre os 11 desde 2010 e Low explicou que não viu problemas na declaração de Ter Stegen e ainda afirmou: vai haver disputa para a posição de goleiro durante as eliminatórias para Euro 2020.

"Acho que está tudo bem o que ele disse. Não foi um ataque contra Manuel Neuer ou nós, treinadores. Ele mostrou suas ambições e está absolutamente certo em fazer isso porque se tornou um ótimo goleiro nos últimos dois ou três anos", disse Low em entrevista ao DAZN.



"Estamos felizes por termos dois goleiros de classe mundial na Alemanha. Disse no ano passado que o Neuer é o número 1, também porque é o nosso capitão".

"Mas este anos temos um pequeno recomeço e Ter Stegen vai ter suas chances nas eliminatórias para a Euro 2020".

Desde sua estreia na Alemanha em 2012, Ter Stegen participou de 21 partidas, principalmente quando Neuer estava machucado ou foi poupado.

Low sugeriu que Neuer continuaria sendo o número 1 inicialmente baseado em suas atuações na Rússia, mas abraçou a disputa entre os dois goleiros.

"É claro que haverá uma briga (pelo número 1). No final, sempre as atuações contam. Neuer fez boas atuações na Copa do Mundo, apesar de ter sofrido uma longa contusão antes", afirmou.

"ambos os goleiros estão em um ótimo nível, então este ano veremos o que acontece. Certamente Ter Stegen também receberá alguns jogos".