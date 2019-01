Lovren é punido pela UEFA por post em rede social contra Sergio Ramos

O zagueiro do Liverpool vai desfalcar a seleção croata em duelo válido pelas Eliminatórias para a Euro 2020

A UEFA suspendeu o zagueiro Dejan Lovren por um jogo por causa de um xingamento feito pelo croata, direcionado ao espanhol Sergio Ramos, após uma vitória de sua seleção em duelo válido pela Nations League.

O croata vem criticando Sergio Ramos desde que o zagueiro espanhol derrubou Mohamed Salah, deslocando o ombro do egípcio, no primeiro tempo da última final da Champions League – o craque do Liverpool precisou ser substituído e mudou a cara da partida, vencida pelo Real Madrid.

Após o triunfo por 3 a 2 da Croácia sobre a Espanha, em novembro de 2018, Lovren postou em seu Instagram uma foto na qual levava a melhor em uma dividida com Sergio Ramos e também xingou o espanhol em um vídeo publicado na mesma rede social.

Como consequência, a UEFA o suspendeu do duelo entre Croácia e Azerbaijão, marcado para 21 de março e válido pelas Eliminatórias da Euro 2020. Lovren também será desfalque do Liverpool neste sábado (12), contra o Brighton and Hove Albion, pela 22ª rodada da Premier League inglesa. O zagueiro sentiu uma lesão muscular na coxa durante a derrota para o Wolverhampton, em duelo válido pela FA Cup.

A lesão de Lovren entretanto, não é de grande preocupação para o técnico Jurgen Klopp: “É sério, do contrário ele iria jogar, mas não é tão sério assim. É coisa muscular e eu espero que ele retorne talvez depois do Crystal Palace (na próxima semana), mas não tenho certeza. Precisamos ver”.

O Liverpool lidera a Premier League com quatro pontos de vantagem em relação ao Manchester City.