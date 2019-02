Love marca, Boselli dá assistência e Corinthians vence jogo-treino

Centroavante argentino ainda desperdiçou um pênalti ao tentar dar cavadinha

A segunda-feira (4) foi de reapresentação do elenco no CT Joaquim Grava depois da vitória por 1 a 0 no Derby do último sábado, no Allianz Parque. Enquanto os titulares ficaram na parte interna realizando um trabalho de recuperação, os reservas disputaram um jogo-treino contra o Desportivo Brasil. Foi a primeira oportunidade para o técnico Fábio Carille ver Love e Boselli atuando juntos e a parceria deu certo: vitória do Corinthians por 1 a 0, com gol do artilheiro do amor e assistência do argentino.

Os dois jogadores, inclusive, mostraram boa movimentação durante os dois tempos de aproximadamente 35 minutos. Boselli, porém, perdeu um pênalti ao tentar cavadinha e a bola acertar o travessão.



(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

O Corinthians começou o jogo-treino com: Walter, Gabriel, Marllon, Pedro Henrique e Léo Santos; Richard e Araos; Pedrinho, Clayson, Vagner Love e Boselli.

No intervalo, Cárille trocou Walter, Clayson e Pedrinho por Filipe, Sergio Díaz e André Luis, respectivamente. E foi com essa formação que o Corinthians chegou ao único gol.

O Timão volta a treinar nesta terça-feira visando a estreia na Copa do Brasil, quinta-feira (7), contra o Ferroviário, às 21h (de Brasília), em Londrina.