Love lembra título de 2015 e agradece carinho da torcida após volta ao Corinthians

Atacante assinou contrato com o Timão até o fim de 2020

Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015, Vagner Love está de volta ao clube. Na última terça-feira (29), o atacante assinou contrato até o fim de 2020 com o Timão e explicou os motivos que o fizeram querer voltar ao time alvinegro.

“Tive uma identificação muito grande com o clube na conquista do Brasileiro em 2015. Recebi a notícia de que o clube queria me repatriar desde que eu fiquei perto de encerrar o contrato, vi com muito bons olhos e fiquei muito feliz, ainda bem que deu certo”, afirmou em entrevista publicada pela Corinthians TV.

“Muito legal quando você recebe o carinho dos torcedores do Corinthians. Logo que surgiu essa possibilidade a torcida abraçou a ideia, pediu a volta, disseram que estavam me esperando. Por isso eu sentei com a minha família e vi que o momento era de voltar e vestir essa camisa”, completou.



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Love também elegeu a vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro como o seu momento mais marcante durante a sua primeira passagem pelo Corinthians

“O mais marcante foi o início da minha reviravolta dentro do clube. Não comecei a temporada bem, depois tive um tempo para me readaptar e no jogo contra o Cruzeiro eu fui a campo, minha esposa tinha anunciado que estava grávida, fiz dois gols e consegui embalar, tenho certeza que ajudei muito para o título daquele ano”, finalizou.