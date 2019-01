Love de volta? Besiktas contrata atacante veterano para restante da temporada

Chegada de Yilmaz no Besiktas pode facilitar transferência de Vagner Love ao Corinthians

O Besiktas anunciou na última sexta-feira (04), a contratação do veterano e ex-atleta do clube, Rurak Yilmaz. O clube turco desembolsou 1,36 milhões de euros (cerca de R$ 6 milhões) para contar com o atacante no elenco. Com o feito, Vagner Love pode estar cada vez mais perto do Corinthians.

Burak jogou pelo Besiktas entre as temporadas de 2006 e 2008, antes de se transferir para o Fenerbahce, Trabzonspor e Galatasaray. E embora a maioria dos torcedores da equipe demonstraram não concordar com a chegada do jogador, os corintianos se deparam com a oportunidade do retorno de Vagner Love ao time.



​(Foto: Pedro Vilela/ Getty Images)

Com a chegada de outro atacante ao elenco turco, o clube brasileiro interessado no ex-atacante do Flamengo, teria a chance de negociar um possível contrato pelo atleta de 34 anos. Escolha dos editores Mercado: Chelsea recua e não deve tentar contratação de Higuaín em janeiro

Love não recebe salário no Besiktas há cerca de sete meses, e o valor da dívida chega a quase 3 milhões de euros (R$ 13 milhões). Vale ressaltar que o Alvinegro entrou em contato com o jogador que demonstrou interesse em retornar ao Brasil.