Love cobra salários atrasados por parte do Besiktas e sugere liberação para retornar ao Brasil

Afastado do time principal, atacante tem cinco meses de salários atrasados

Fora dos planos do Besiktas e afastado do elenco principal, Vagner Love notificou o clube para tentar rescindir seu contrato.

Diogo Souza, advogado do jogador, disse entender que a atitude é intimidatória e por isso pode tentar encerrar seu vínculo, de acordo com o artigo 14.2 do Regulamento de Transferência de Jogadores da FIFA.

"Nós temos uma boa relação com o Besiktas, mas se eles mantiverem essa conduta, teremos que entrar na FIFA para pleitear a rescisão do contrato. Assim, os turcos seriam obrigados a pagar não somente os salários atrasados, como também os 18 meses restantes do contrato", afirmou ao portal Globo Esporte

O Besiktas deve cinco meses de salários a Vagner Love, que é monitorado por alguns clubes brasileiros, como o Corinthians.