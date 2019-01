Love, Arana, Luan, Romero, Ramires... Duílio comenta negociações do Corinthians

Diretor de futebol falou com a imprensa após o empate em 1 a 1 do Timão com o São Caetano

Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, atualizou após o empate em 1 a 1 entre Timão e São Caetano, neste domingo (20), em Itaquera, as negociações que o clube alvinegro tem em andamento.

Em relação a Vagner Love, Duílio disse que o Corinthians segue aguardando a rescisão de contrato do atacante com o Besiktas para tentar fazer negócio.

"O que temos há algum tempo é que existe um interesse dele e uma tentativa de rescisão. Pelo que soubemos do empresário, existe uma dívida alta do clube com ele. Enquanto isso não for acertado, o Corinthians aguarda. Rescindido lá, a gente tenta trazer. Ele interessa ao Corinthians", afirmou.



(Foto: Getty Images)

O diretor também tratou a negociação para trazer de volta Guilherme Arana como díficil, mas disse que a diretoria está tentando viabilizar a sua contratação.

"Ele interessa, mas agora depende dos números. A gente aguarda. Existia a possibilidade de ele ser emprestado pelo Sevilla, o Corinthians fez uma consulta, e o Sevilla hoje não tem interesse no empréstimo. Estamos conversando para ver se achamos uma possibilidade de trazê-lo. É uma negociação difícil. É um jogador que saiu há pouco tempo por um valor alto. Não queremos dar esperança para a torcida, mas estamos trabalhando para trazer. Se possível, virá para o Corinthians. Mas é uma negociação muito complicada", ressaltou.

"Fizemos algumas conversas, sondagens. Proposta mesmo, não. Mas estamos conversando entendendo o que eles querem fazer e tentando encontrar um formato para que ele venha para cá", completou.



(Foto: Getty Images)

Questionado sobre uma possível troca entre Romero e Luan, Duílio explicou a situação

"Foi interesse do Corinthians, já teve negociação um tempo atrás. Depois ficou parada. Pelos valores pedidos pelo Atlético-MG, o Corinthians parou de negociar. Existe hoje um interesse do Atlético-MG no Romero, mas nada além disso. O Corinthians foi procurado, mas hoje não existe essa negociação em andamento", ressaltou.

Mais artigos abaixo

"A gente vem em uma negociação de renovação com o Romero. Ainda não chegamos a um acordo e acho que hoje até estamos longe de chegar. Ainda não conseguimos partir para esse lado até porque o Romero tem só seis meses de contrato, e o Luan mais dois anos e pouco", acrescentou.



(Foto: Alexandre Schneider/Getty)

Por fim, Duílio disse que espera ganhar preferência do Bahia por uma futura negociação de Ramires, quando e se o Tricolor de Aço tiver interesse em negociar.

"Espero que sim. Temos relação muito boa com o Bahia. Temos o Guilherme lá, o Moisés foi vendido, e agora o Douglas. Eles não têm interesse em negociar o Ramires. Mas a gente espera que no futuro, eles tendo interesse em negociar, o Corinthians tenha uma boa vontade, uma prioridade, mais ou menos por aí", finalizou.