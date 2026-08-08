Loucura de nove gols no "Dia do Schalke": equipe sub-23 dos Azuis Reais celebra virada inacreditável na Regionalliga

Nem 15 minutos haviam sido jogados no Hünting quando o mandante, o FCB, em atuação fulminante, já vencia o Schalke II por nada menos que 4 a 0. A combinação de cruzamento de Stipe Batarilo e cabeceio de Malek Fakhro fez o 2 a 0 com pouco mais de oito minutos. Lennart Garlipp ampliou após assistência de Fakhro, que assim já havia somado três participações em gols em pouco mais de dez minutos. Kilian Zaruba marcou de cabeça o 4 a 0 (15').
Demorou até pouco antes do intervalo para o Schalke entrar no placar. Jean-Paul Ndiaye fez o que era, até então, o gol de honra (41'). Mas, quando o jogador de 19 anos voltou a marcar logo após a volta do intervalo, os donos da casa passaram a se perder cada vez mais.
"Você tem algo a perder. O Schalke tem algo a ganhar", resumiu o técnico do Bocholt, Guerino Capretti, sobre a mudança de dinâmica da partida em FuPa.
FCB perde pênalti com 4 a 5 no placar; profissionais do Schalke perdem com clareza
Em cobrança de pênalti cometida por falta, Yassin Ben Balla fez então o gol que recolocou o Schalke no jogo (80'), depois de Fakhro ter acertado a trave pouco antes na chance de possível 5 a 2 para os mandantes. Anas Bouda marcou pouco depois o empate dos visitantes (83'), e Malik Tubic fez o 4 a 5 nos acréscimos (90'+2) contra um FCB que havia se tornado cada vez mais atabalhoado em sua última linha.
E, ainda assim, os donos da casa não precisavam ter saído de campo derrotados: no quarto minuto dos acréscimos, foi marcado pênalti para o Bocholt, mas Stipe Batarilo acertou apenas a trave.
"A cada gol, claro, você ganha mais energia e, ao mesmo tempo, a esperança de que realmente ainda pode virar", resumiu o técnico do Schalke, Jakob Fimpel, sobre a partida maluca e atribuiu à sua equipe uma "moral gigantesca".
Um resultado tão positivo assim, porém, foi negado aos profissionais. Os promovidos à Bundesliga perderam por 3 a 0, em uma arena lotada, o amistoso contra a Atalanta Bergamo, no âmbito da abertura oficial da temporada sob o título "Schalke-Tach".