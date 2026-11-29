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Foi uma semana difícil para Joshua Kimmich, capitão do Bayern de Munique. Depois de classificar como "inaceitável" a conduta de seu clube em relação a Musiala, provocando uma inevitável polêmica com suas palavras, o defensor alemão voltou a ser notícia por um motivo negativo no empate por 0 a 0 da equipe de Vincent Kompany fora de casa contra o Hamburgo, pela Bundesliga. O jogador de 31 anos foi expulso aos 44 minutos por puxar o cabelo de um adversário.

"Cometi um grande erro, não tenho justificativa. Ainda não entendo o que fiz. Foi um gesto estúpido, preciso pedir desculpas ao time", comentou Kimmich após a partida. Kimmich deixou o campo quase chorando.

Vale lembrar as palavras com que Joshua Kimmich, capitão do clube, comentou a conduta do Bayern em relação a Musiala: "O que não entendo é a maneira como tudo isso é comunicado publicamente. Isso nunca deve acontecer às custas de um jogador. É claro que o clube é maior do que nós, jogadores, mas não é maior do que o ser humano. É absolutamente inaceitável e não está à altura do Bayern de Munique. Quando se trata do desempenho dos jogadores, as críticas são legítimas e precisamos aceitá-las. Faz parte da profissão. Mas aqui se tratava de outra questão, que deveria ter sido resolvida internamente, não publicamente".