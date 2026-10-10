O uruguaio estava havia apenas dez minutos em campo após entrar, quando primeiro tomou a bola de Luke Shaw com um carrinho vindo em velocidade e extremamente no limite e, pouco depois, o derrubou com uma cabeçada no rosto.

Antes disso, Shaw havia dado um empurrão forte nas costas de Bentancur. A consequência foi uma confusão generalizada com contato físico e uma série de cartões.

O árbitro de campo Stuart Atwell mostrou cartão vermelho para Bentancur, decisão confirmada pelo VAR Jarred Gillett com base em sua análise das imagens: "Ele acerta Shaw com a cabeça de maneira bastante forte - isso é agressão. Ele se levanta, vai em direção a Shaw e depois há um movimento de cabeça."

Shaw, por ter empurrado Bentancur ao chão com raiva por causa da entrada anterior, viu apenas o amarelo.

Como avaliam os especialistas Gary Neville e Chris Waddle?

A decisão não agradou a todos. O comentarista de TV Chris Waddle, ex-jogador do Tottenham, pediu cartão vermelho para Shaw. "Luke Shaw passou do limite ali e de alguma forma leva a mão à cabeça, como se tivesse levado uma cabeçada", disse o ex-jogador da seleção inglesa, com 62 partidas pela equipe nacional. "Se Rodrigo Bentancur recebe cartão vermelho por isso, então Luke Shaw também deveria receber."

Gary Neville concentrou sua análise no comportamento de Bentancur. Toda a cena foi uma "loucura", declarou a lenda do United durante a transmissão ao vivo da partida. Referindo-se ao sofrido técnico dos Spurs, Roberto De Zerbi, Neville afirmou: "Era exatamente de indisciplina que ele menos precisava agora. Esse carrinho em tesoura já é para amarelo, depois ele se levanta e vai para cima dele, isso no fim sempre dá vermelho, ainda mais depois de uma entrada dessas. Isso é simplesmente burrice!"

Naquele momento (78'), os Spurs de Bentancur perdiam por 1 a 0 por causa de um gol de Bryan Mbeumo, embora tivessem sido o time mais perigoso em Manchester. Surpreendentemente, porém, o United se perdeu completamente com um homem a mais, e os visitantes de Londres pressionaram pelo empate, que Dominic Solanke de fato marcou nos acréscimos.

"No primeiro tempo, dominamos completamente eles. Não fomos suficientemente eficientes diante do gol e já deveríamos ter ido para o intervalo com alguns gols de vantagem", disse Solanke. "Mas o caráter que mostramos depois da expulsão foi grandioso. Lutamos até o último minuto."

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Como está a situação na parte de baixo da tabela e quem mais jogou?

Com o terceiro ponto na temporada graças ao terceiro gol na temporada, os Spurs subiram da 20ª para a 18ª colocação, mas seguem sem vencer como um dos três times nessa situação. Para o United, participante da Liga dos Campeões, segue sendo uma vitória em seis jogos e o 12º lugar.

Nos outros jogos de sábado, o campeão Arsenal, com Kai Havertz, venceu o Leeds United de Daniel Farke por 2 a 1, de virada. Xabi Alonso e o Chelsea atropelaram o AFC Bournemouth de Marco Rose por 5 a 1. Graças a um 2 a 0 sobre o AFC Sunderland, o Brighton & Hove Albion de Fabian Hürzeler, com Pascal Groß, segue firme na parte de cima. O jogador da seleção Kevin Schade até conquistou um ponto com o Brentford no 2 a 2 contra o Aston Villa, mas precisou ser substituído lesionado no início do segundo tempo.