Como assistir a Los Angeles FC x St. Louis City com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

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. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Major League Soccer - 1/8 28 de nov. de 2026 - 20:30 BMO Stadium

O Los Angeles FC recebe o St. Louis City no BMO Stadium pela Major League Soccer. As duas equipes da Conferência Oeste voltam a se enfrentar poucos dias após o último duelo.

A proximidade dos jogos aumenta a tensão. O St. Louis venceu o confronto anterior por 3 a 2 em 24 de novembro, e o LAFC agora tem a chance de dar a resposta em casa.

O time de Xavi Tamarit chega em má fase. O LAFC perdeu seus últimos três jogos na liga, incluindo uma derrota por 2 a 1 para o Seattle Sounders e outra por 3 a 1 fora de casa para o Minnesota United.

Há pontos positivos no ataque. O LAFC marcou duas vezes na derrota em St. Louis e empatou por 2 a 2 com o LA Galaxy no fim de outubro.

A equipe de Yoann Damet encontrou um pouco mais de ritmo. O St. Louis venceu o Houston Dynamo por 1 a 0 em 8 de novembro e depois superou o LAFC em uma partida com cinco gols.

Essa sequência veio após um período difícil, no qual o St. Louis perdeu para Real Salt Lake, Portland Timbers e San Diego FC. A equipe agora ocupa o terceiro lugar no Oeste, três posições acima dos anfitriões.

Veja o que sabemos sobre como acompanhar a partida.

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