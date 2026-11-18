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Loris Karius é, comprovadamente, um dos candidatos do Bayern de Munique para ser o reserva experiente de Jonas Urbig a partir da próxima temporada. Agora, o assunto parece avançar.

Segundo a Sport Bild, o próprio Karius estaria aberto a uma transferência para o clube mais vitorioso da Alemanha, embora não tivesse chance de jogar regularmente por lá. O motivo: uma mudança para Munique o deixaria mais perto da família. Sua esposa, Diletta Lotta, mora em Milão com os dois filhos.

Partindo de Munique, a viagem seria curta em comparação com os deslocamentos cansativos que Karius faz de Gelsenkirchen sempre que pode para passar tempo com a família. Nesse aspecto, ele até recebe um tratamento especial do técnico do Schalke 04, Miron Muslic. De acordo com a Sport Bild, Muslic faz questão de dar ao goleiro de 33 anos tempo livre suficiente para as viagens a Milão.

Karius está entre os melhores goleiros titulares da Bundesliga nas estatísticas atuais

Desde que chegou sem custos de transferência, em janeiro de 2025, Karius retribui com atuações por vezes excepcionais. O ex-jogador das seleções de base da Alemanha foi um dos responsáveis pelo acesso em 2026 e, na Bundesliga, também é um dos principais motivos para a situação do Schalke 04, ameaçado pelo rebaixamento e atualmente em 17º lugar, não ser ainda pior. Com 81% de defesas nos chutes a gol que enfrenta, ele lidera o ranking entre os goleiros titulares da Bundesliga.

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Isso parece torná-lo interessante também para o clube de Munique. A era de Manuel Neuer no Bayern de Munique deve chegar ao fim no próximo verão europeu. Parece extremamente improvável que o goleiro de 40 anos, muito propenso a lesões, renove mais uma vez seu contrato, que está perto do fim. O próprio Neuer já deu a entender várias vezes que pode encerrar a carreira após a temporada atual.

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Jonas Urbig assumirá então o posto de titular. O goleiro de 23 anos já substituiu Neuer muito bem em várias ocasiões ao longo do último ano e meio. Ele é extremamente valorizado internamente, e o clube acredita que possa estar à altura do legado de Neuer. Urbig também é visto como o provável titular da seleção alemã no período após a Eurocopa, daqui a dois anos. Por enquanto, Marc-Andre ter Stegen ainda deve defender o gol da seleção alemã.

Para tornar a adaptação de Urbig ao posto de novo titular do Bayern a mais tranquila possível, o clube quer contratar um reserva experiente no próximo verão europeu. A informação foi publicada por diferentes veículos nos últimos meses.

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Além de Karius, Finn Dahmen (FC Augsburg), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Marvin Schwäbe (1. FC Köln) e Bernd Leno (FC Fulham), entre outros, também estariam na lista de candidatos a reserva de Urbig.

Getty Images

Schalke 04 pode até ser obrigado a vender Loris Karius?

Para contratar Karis, que tem contrato com o Schalke 04 até 2028, o Bayern provavelmente teria de desembolsar uma quantia na casa dos milhões. Esse valor deve ser menor em caso de rebaixamento. Mas o Schalke talvez seja obrigado a vender Karius de qualquer forma, caso o Bayern apresente uma proposta aceitável.

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Isso porque as finanças do Schalke 04 mais uma vez não vão bem. A WAZ já havia noticiado no verão europeu que o Schalke corria o risco de não cumprir "a meta financeira para 2026" porque, até então, não havia vendido jogadores. "Um prejuízo está fora de questão; caso contrário, há o risco de aumento do patrimônio líquido negativo. Isso resultaria em uma perda de pontos na temporada 2027/2028", informou o jornal regional na época. Segundo a Sport Bild, esse risco aparentemente ainda existe.