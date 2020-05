Loris Karius é dispensado pelo Besiktas; merece nova chance no Liverpool?

Goleiro rompe contrato de empréstimo e retornará ao Liverpool, agora com Alisson como titular; torcida dos Reds não guarda boas lembranças do alemão

Loris Karius teve uma passagem bem controversa pelo . Então, após péssimas exibições, ele foi emprestado ao , da . Mas agora, o goleiro voltará a antes do esperado. Isso porque o goleiro comunicou, nesta segunda-feira (04), que encerrou seu contrato de empréstimo com o clube turco por não receber seus salários.

O alemão também está processando a Super Lig, liga nacional do país, pela falta de pagamento ao longo do período de empréstimo. O empresário do atleta, Florian Goll, disse que o clube não pagou os vencimentos de Karius entre outubro de 2019 e março de 2020.

Em meio à ação legal, Karius publicou um post, em seu Instagram, que estava negociando com o Besiktas há alguns meses para tentar resolver o problema e que sentia muito por deixar seus companheiros de equipe e os torcedores de Istambul.

Mais times

“Hoje encerrei meu contrato com o Besiktas. É uma pena que termine assim, mas vocês devem saber que tentei de tudo para resolver esta situação sem problemas. Fui muito paciente durante meses e meses. Infelizmente, eles não tentaram resolver esse problema e até recusaram minha sugestão de ajudar fazendo um corte nos salários”, anunciou em suas redes sociais.

"É importante para mim que vocês saibam que eu realmente gostei muito de jogar neste clube. O Besiktas pode se orgulhar de ter torcedores apaixonados sempre dando um apoio incrível. Vocês sempre me apoiaram nos bons e nos maus momentos e sempre lembrarei de vocês da melhor maneira”.

Nova chance no Liverpool?

Agora que o goleiro vai voltar ao Liverpool, ele certamente tentará dar a volta por cima em seu ex-clube. Contudo, algumas questões não jogam a seu favor.

A primeira delas é última impressão deixada pelo alemão. Todos os torcedores dos Reds se lembram claramente da final da de 2017/18, contra o . Na fatídica partida, Karius falhou feio em dois lances e foi fundamental para a derrota de seu time, por 3x1. Após as falhas, Jurgen Klopp saiu em defesa do goleiro e disse que quase desistiu de Alisson para poder recuperar seu compatriota.

Mas depois do episódio, o alemão foi emprestado e o Liverpool contratou o arqueiro brasileiro a peso de ouro. Na temporada seguinte, os Reds enfim conquistaram a Liga dos Campeões com ótimas atuações de seu novo goleiro.

Mais artigos abaixo

Agora, Alisson é tido por muitos como o melhor do mundo em sua posição e é peça fundamental na equipe dos Reds. Karius certamente não terá chances de ser titular. Mas apesar disso, o treinador alemão poderá realizar algumas vezes um rodízio no gol, dado o alto número de partidas ao longo da temporada.

Mas o fato é que se Klopp realmente quiser recuperar Karius, terá um bom trabalho, principalmente para fazer com que os torcedores do Liverpool esqueçam aquela final de 2018.