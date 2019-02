Lopetegui tenta se justificar sobre Vinicius Jr.: "Ele jogaria comigo"

Ex-técnico do Real Madrid quebrou o silêncio após demissão há quatro meses

Julien Lopetegui voltou a falar! Em silêncio desde a demissão do Real Madrid há quatro meses, o treinador participou do programa El Partidazo, da rádio espanhola Cope, e falou sobre a não utilização de Vinícius Jr no time titular.

"Ele estava em um período de adaptação, para poder se desenvolver em qualquer profissão o fator tempo é muito importante. Vindo de outro país, de outra cultura, era bom que treinasse no dia a dia, estivesse perto dos outros jogadores, tudo aconteceria ao seu tempo", explicou.

"Se ele merecesse, claro que sim. Ele queimou as etapas, como acreditávamos que tinha que ser. A temporada dura dez meses, e não um mês e meio, com certeza no futuro o teria feito titular. É um bom jogador, tem uma mentalidade fantástica e tenho certeza de que terá um futuro sensacional", completou.

O técnico ainda falou sobre a sua saída da Seleção da Espanha na véspera da estreia da Copa do Mundo da Rússia. Na ocasão, os dirigentes anunciaram a demissão de Lopetegui após o acerto com o Real Madrid.

"Tínhamos uma grande expectativa para o Mundial, nos sentíamos capacitados. Eu só era técnico da Espanha, não treinado do Real", concluiu.