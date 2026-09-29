A seleção do Catar entra em sua aguardada partida contra os Emirados Árabes Unidos em meio a diferentes cálculos, depois de ter garantido sua classificação para as semifinais da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27". No entanto, o espanhol Julen Lopetegui, treinador do Catar, sabe que o teste diante dos Emirados Árabes Unidos não será marginal, tendo em vista que seu adversário possui condições para brigar pelo título.

Lopetegui afirmou, durante a coletiva de imprensa, que os Emirados Árabes Unidos são uma das principais seleções candidatas ao título do torneio, destacando a necessidade de encarar o confronto com o máximo de concentração, apesar do pouco tempo de preparação.

O treinador do Catar disse: "Precisamos estar presentes diante da seleção dos Emirados Árabes Unidos, que é uma das principais candidatas a conquistar o título. Sabemos que não temos tempo suficiente para nos prepararmos, mas nossa concentração estará voltada para esse confronto".

E acrescentou: "Nós nos classificamos para a semifinal, mas primeiro temos que disputar a partida contra os Emirados Árabes Unidos. Queremos manter a prontidão do grupo e evitar lesões, além de trabalhar na preparação psicológica dos jogadores para o jogo".

Lopetegui falou sobre Akram Afif, afirmando estar satisfeito com seu nível e sua função dentro de campo, e disse: "Akram fez grandes sacrifícios na posição em que joga, e é capaz de marcar a qualquer momento. Estou muito feliz com o nível que ele apresentou junto com os demais companheiros, e não estou preocupado com sua presença na profundidade do campo".









O treinador espanhol revelou que acompanhará o confronto entre Arábia Saudita e Iraque, a fim de estudar a seleção que o Catar enfrentará na semifinal, explicando: "Sou apaixonado por futebol e assistirei ao jogo entre Arábia Saudita e Iraque para observar os pontos positivos de cada seleção antes do nosso confronto na semifinal".

Por sua vez, Hassan Al-Haydos, capitão da seleção do Catar, confirmou a prontidão da equipe para o confronto, destacando: "Os Emirados Árabes Unidos são uma seleção renovada e forte, e nossos confrontos contra eles sempre são difíceis. No início da minha carreira joguei contra gigantes do futebol emiradense, como Ismail Matar, Ali Mabkhout e Omar Abdulrahman, e é nosso dever, como jogadores, respeitar o adversário".

Sobre seu futuro e a data de sua aposentadoria, Al-Haydos esclareceu: "A continuidade nos campos de futebol é uma bênção do Senhor dos Mundos, e não há data definida para tomar a decisão de me aposentar. Sempre digo aos jogadores: quando o desejo e a paixão acabam, o jogador pode anunciar sua aposentadoria. Desde pequeno eu amo o tênis, e também o futebol".