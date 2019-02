Lopetegui quebra o silêncio e diz que demissão antes da Copa foi "injusta"

Técnico espanhol revela que não conseguiu dormir depois de sua saída da seleção que chegou como uma das favoritas para o Mundial da Rússia

O técnico Julen Lopetegui teve momentos muito difíceis em 2018. Após ser anunciado como o treinador do Real Madrid para a temporada 2018/19, Lopetegui foi demitido da seleção da Espanha apenas três dias antes de começar a Copa do Mundo. Após um mau começo no Real Madrid, Julen caiu no time merengue e desde então está desempregado. Para ele, a demissão do cargo foi injusta, de acordo com o As.

"Os jogadores foram fantásticos. Depois de comunicar-lhes [sobre a transferência para o Madrid], tivemos nossa melhor sessão de treinamentos das três semanas de preparação. Por isso, nos sentimos muito felizes. Mas no final o presidente tomou essa decisão. Foi um momento muito difícil e nunca me esquecerei porque foi uma surpresa. Senti que era muito injusto", falou Lopetegui.

O treinador de 52 revela que teve dificuldade para dormir durante aquele período. E destaca que a mudança foi muito repentina.

"Não dormi. Eu não sabia onde estava. Um dia eu estava na Rússia treinando para a Copa do Mundo e no seguinte eu estava no Santiago Bernabéu com uma nova equipe. Foi muito rápido, difícil de assimilar e as emoções eram grandes. Foi difícil que me disseram que abandonei a Copa, foi um sonho pelo qual trabalhei duro", revelou Julen.

(Foto: Getty Images)

Mesmo assim, ele se mostra confiante para poder dar a volta por cima no futuro. E não esconde sua vontade de atuar na Premier League, na Inglaterra.

"Eu treinador precisa estar aberto para o futuro, mas se eu puder escolher, prefiro estar nas melhores ligas. Inglaterra tem uma liga fantástica. Quando assiste a uma partida na Inglaterra é possível sentir a atmosfera, o respeito pelos jogadores e aos técnicos. Isso é muito importante. Quero sentir isso. Claro, a Espanha também tem uma liga fantástica, com jogadores e treinadores fantásticos", explicou o técnico.