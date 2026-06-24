Lopetegui explica os motivos da eliminação: “Lamento o que aconteceu, mas estou orgulhoso dos jogadores do Catar”

O espanhol Julen Lopetegui, técnico da seleção do Catar, revelou os motivos da derrota para a Bósnia e Herzegovina e da perda da chance de se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Catar foi derrotada pela Bósnia e Herzegovina por 1 a 3 em partida disputada na noite de quarta-feira, válida pela terceira rodada do Grupo B.

Esta é a segunda derrota consecutiva da seleção árabe no grupo, após a derrota por 0 a 6 para o Canadá, deixando-a com apenas um ponto na quarta colocação e eliminando-a da competição prematuramente, sem nenhuma vitória.

Lopetegui disse, em declarações à rede catariana “BeIN Sports” após a partida: “Preciso analisar a partida, mas, na minha opinião, tivemos um bom desempenho em alguns momentos. O início não foi bom; a Bósnia tem os melhores alas dos campeonatos europeus”.

Ele acrescentou: “Precisávamos melhorar a posse de bola, mas, mesmo assim, tivemos garra suficiente para marcar um gol, e tivemos três chances no segundo tempo que não conseguimos converter em gols”.

O técnico espanhol continuou: “O terceiro gol da Bósnia surgiu de seu único ataque no segundo tempo, enquanto nós dominamos o jogo, mas deveríamos ter acelerado o ritmo dos ataques”.

Lopetegui concluiu suas declarações dizendo: “Na Copa do Mundo, é preciso cometer menos erros para chegar longe; mesmo assim, estou orgulhoso da atitude e do desempenho dos jogadores”.

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