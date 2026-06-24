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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Lopetegui anuncia a escalação oficial do Catar para o jogo contra a Bósnia e Herzegovina

Bósnia e Herzegovina x Catar
Bósnia e Herzegovina
Catar
Copa do Mundo
J. Lopetegui
Bósnia e Herzegovina
Catar
EUA
Espanha

A vitória é o lema das duas equipes

Julen Lopetegui, técnico da seleção do Catar, anunciou a escalação oficial de sua equipe para o confronto contra a Bósnia e Herzegovina, esta noite, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Cada time possui apenas um ponto e está três pontos atrás dos líderes do grupo, Canadá e Suíça (que ocupa o segundo lugar); portanto, a vitória é o único objetivo no confronto desta noite para manter viva a esperança de avançar para a segunda fase.

A escalação do Catar é a seguinte:

Mahmoud Abondi, Pedro Miguel, Issa Laï, Jassim Jaber, Boualem Khoukhi, Sultan Al-Braki, Karim Boudiaf, Ahmed Fathi, Edmilson Júnior, Hassan Al-Haydos e Akram Afif.

 Por outro lado, a escalação da Bósnia, anunciada pelo técnico Sergi Barbarés, foi a seguinte:

Copa do Mundo
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH
Catar crest
Catar
QAT

Nikola Vasilj, Kolasinac, Nikola Katić, Stevan Radelić, Arjan Malik, Ivan Bašić, Ivan Sunjić, Ermedin Demirović, Edin Džeko, Karim Alajbegović e Esmir Bajraktaović.

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