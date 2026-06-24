Lopetegui anuncia a escalação oficial do Catar para o jogo contra a Bósnia e Herzegovina

Julen Lopetegui, técnico da seleção do Catar, anunciou a escalação oficial de sua equipe para o confronto contra a Bósnia e Herzegovina, esta noite, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Cada time possui apenas um ponto e está três pontos atrás dos líderes do grupo, Canadá e Suíça (que ocupa o segundo lugar); portanto, a vitória é o único objetivo no confronto desta noite para manter viva a esperança de avançar para a segunda fase.
A escalação do Catar é a seguinte:
Mahmoud Abondi, Pedro Miguel, Issa Laï, Jassim Jaber, Boualem Khoukhi, Sultan Al-Braki, Karim Boudiaf, Ahmed Fathi, Edmilson Júnior, Hassan Al-Haydos e Akram Afif.
Por outro lado, a escalação da Bósnia, anunciada pelo técnico Sergi Barbarés, foi a seguinte:
Nikola Vasilj, Kolasinac, Nikola Katić, Stevan Radelić, Arjan Malik, Ivan Bašić, Ivan Sunjić, Ermedin Demirović, Edin Džeko, Karim Alajbegović e Esmir Bajraktaović.