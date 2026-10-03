O espanhol Julen Lopetegui, treinador da seleção do Catar, elogiou seu rival saudita, considerando-o o melhor da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", após perder para ele na semifinal.

A seleção saudita venceu a catari nos pênaltis, depois do empate sem gols no tempo normal e na prorrogação da partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, nas semifinais do torneio do Golfo.

Lopetegui afirmou em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Al-Riyadiah": "Estamos tristes por não termos nos classificado".

E explicou: "Fizemos uma partida difícil diante de uma torcida forte e difícil, e tentamos mudar alguns elementos para entrar na partida da melhor forma".

Acrescentou: "Sentimos uma grande decepção, por causa da nossa derrota nos pênaltis, mas sinto orgulho pela combatividade apresentada pelos jogadores, e falei com os jogadores que jogamos contra o melhor time do torneio".

Sobre a dependência da defesa durante toda a partida, respondeu: "Tivemos que jogar de forma defensiva, nosso time está exausto e o time adversário também jogou de forma defensiva, e foi difícil marcar diante dele".

Prosseguiu: "As duas equipes não conseguiram marcar, e o clima teve influência sobre a partida, e tentei escolher os jogadores para lutar até o fim".

Detalhou: "Em cada partida escolhemos os melhores, e como treinador devo escolher o jogador adequado independentemente dos nomes, e adotei isso por causa da exaustão de alguns jogadores, e escolhi jogadores ofensivos, e as mudanças foram boas na partida".

Continuou: "Escolhi os melhores jogadores para cobrar os pênaltis, e falei com meu time que era possível chegar aos pênaltis, e jogamos hoje com espírito positivo".

Concluiu: "A situação é difícil nos pênaltis, treinamos para eles na última sessão, e nosso desempenho foi notável, mas hoje, por causa da pressão, não tivemos sucesso".

Vale lembrar que a seleção saudita enfrentará o vencedor do confronto entre Omã e Emirados Árabes Unidos, na final da Copa do Golfo 27, na próxima terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá.