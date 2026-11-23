Compartilhar Siga GOAL no Google

O clube chileno Club Deportivo Palestino condenou a equipe de segurança do show da Loop Tour de Ed Sheeran em Santiago depois que torcedores com camisas do time foram barrados na entrada. Embora tenham conseguido entrar após uma espera, o clube exigiu explicações urgentes dos produtores locais e da equipe do cantor.

Publicidade

Segurança barra torcedores em Santiago

O Palestino denunciou o tratamento dado a torcedores que usavam camisas e moletons do clube na noite de estreia da Loop Tour de Ed Sheeran, em 21 de novembro de 2026. Conforme detalhou a Paste Magazine, funcionários do Estadio Bicentenario de La Florida inicialmente barraram a entrada, embora nenhuma regra de vestimenta publicada proibisse aquelas peças. Os torcedores conseguiram entrar depois de contestar a restrição, mas perderam parte da apresentação de abertura.

Clube condena ato discriminatório inaceitável

Fundado há mais de um século, o clube de Santiago reagiu rapidamente aos relatos e defendeu as raízes culturais representadas por seu uniforme de quatro cores.

Em um comunicado oficial publicado no site do clube, o Palestino afirmou: "O Club Deportivo Palestino manifesta sua profunda indignação e repúdio à situação vivida por um grupo de pessoas que tiveram dificuldades para entrar no show de Ed Sheeran, realizado em La Florida, por usarem camisas e outras peças de roupa da nossa instituição.

"Estamos diante de um ato de discriminação absolutamente inaceitável, que viola a dignidade das pessoas e fere princípios fundamentais de respeito, igualdade e liberdade de expressão.

Publicidade Publicidade

"Nossa camisa faz parte de uma identidade que, há mais de um século, encontra em suas quatro cores uma forma legítima de expressar suas raízes. Ninguém deve sofrer discriminação, ser questionado ou ter a entrada em um evento negada por usá-la."

Tópicos relacionados

Próximas partidas AUD Campeonato Chileno 16:00 PAL

Turnê enfrenta segunda polêmica política

O clube também cobrou explicações da produtora local DG Medios e da equipe de Sheeran: "Como instituição, solicitamos que a produtora DG Medios e os responsáveis pela organização do evento esclareçam publicamente o que aconteceu, forneçam as informações pertinentes e expliquem os critérios que podem ter motivado essas situações. Também esperamos conhecer a posição da equipe do artista sobre esses acontecimentos.

"A todos que passaram por uma situação desse tipo, oferecemos nosso apoio e ajuda para reunir informações, avaliar as medidas cabíveis e prestar orientação e assistência jurídica.

Publicidade

"Não vamos normalizar nenhuma forma de discriminação. Nossa identidade merece respeito, e quem a expressa tem o mesmo direito que qualquer outra pessoa de assistir a um show, sem sofrer exclusão ou questionamentos."

O episódio marca a segunda grande polêmica da Loop Tour em 2026, depois que o rapper Macklemore foi retirado das apresentações de setembro após declarações e imagens pró-Palestina durante um show nos Estados Unidos. Sheeran já havia pedido desculpas pela maneira como a situação foi conduzida, citando a pressão dos promotores dos shows em estádios, ao mesmo tempo que classificou as condições em Gaza como "catastróficas, injustificáveis e desproporcionais" e insistiu que busca manter seus shows politicamente neutros.

Publicidade

Produtores e cantor enfrentam pressão

Cresce agora a pressão para que a DG Medios e os representantes de Sheeran esclareçam por que a segurança do local barrou quem usava as camisas e se alguma diretriz formal foi descumprida. Enquanto isso, o Palestino começou a reunir relatos das pessoas afetadas para avaliar possíveis medidas judiciais. Com a continuidade da Loop Tour, os organizadores buscarão evitar novos transtornos fora do palco nas próximas apresentações.