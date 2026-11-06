Os procedimentos impediram o clube do Al-Ittihad de seguir os passos de seu rival tradicional, o Al-Hilal, já que ele terá de esperar por um longo período.

O jornal saudita "Okaz" afirmou que o processo de aquisição da propriedade do Al-Ittihad ainda está sob procedimentos de avaliação e revisão, com o objetivo de escolher o novo investidor no período que se aproxima.

Segundo o jornal, esse período pode se prolongar e se estender até o fim do próximo ano, 2027, de acordo com os resultados da avaliação da solvência financeira e das capacidades administrativas dos investidores candidatos.

O "Okaz" esclareceu que as negociações com as partes envolvidas ainda estão em andamento, enquanto o estudo dos processos apresentados avançou significativamente e entrou na fase de revisão dos detalhes financeiros e administrativos e da avaliação final.

Os procedimentos incluem o exame dos aspectos de financiamento e dos compromissos financeiros dos investidores, bem como a verificação de sua capacidade de cumprir os requisitos de aquisição e gestão do clube nos prazos de curto e médio prazo.

Os procedimentos também incluem o estudo dos processos de investidores locais e estrangeiros, conforme as condições e normas definidas pela entidade proprietária, com a necessidade da presença de um parceiro local dentro da estrutura de propriedade, em conformidade com o quadro regulatório aprovado.

Por outro lado, a opção de investimento local permite apresentar um pedido para adquirir o clube de forma individual, com uma porcentagem de até 70% de suas ações, sob a condição de cumprir os requisitos de solvência financeira e eficiência administrativa necessários.

Vale lembrar que o Al-Hilal foi o primeiro dos quatro grandes clubes a sair do manto do Fundo de Investimento Público saudita, após a transferência de 70% de suas ações para a Kingdom Holding Company, de propriedade do príncipe Al-Waleed bin Talal, em abril passado.