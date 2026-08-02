Como deixou transparecer o diretor esportivo do Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, após o empate por 2 a 2 no amistoso contra o FC Paris, as diferentes expectativas de compensação financeira dos dois clubes ainda causam problemas consideráveis nas negociações.

"Seguimos em conversas", explicou Wohlgemuth, mas imediatamente ponderou que um desfecho positivo na visão dos suábios ainda está "muito distante".

Segundo apuração, o Wolfsburg estaria disposto a liberar seu atacante, que deseja sair, caso um clube interessado coloque sobre a mesa a taxa de transferência mínima exigida, de 25 milhões de euros. Ao menos no momento, o Stuttgart não parece disposto a isso.

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Dzenan Pejcinovic fica fora do elenco do VfL Wolfsburg em amistoso

Por causa da venda recente do zagueiro Konstantinos Koulierakis, que se transferiu para a Roma por 17 milhões de euros, segundo valores divulgados, o VfL não depende necessariamente de receitas de transferências. Por isso, o clube adota uma postura dura nas negociações. Além disso, o Wolfsburg segue contando com o apoio financeiro robusto da VW.

O próprio Pejcinovic estaria aberto a uma transferência para o VfB. O jogador de 21 anos foi, na temporada passada, que terminou com o primeiro rebaixamento da história do VfL Wolfsburg para a 2. Bundesliga, um dos poucos pontos positivos. Ele marcou 12 gols em 34 partidas somando todas as competições. Seu vínculo com o clube da Baixa Saxônia vai até 2029.

Pelo menos no amistoso contra o Telstar 1893 (vitória por 3 a 1) na sexta-feira, Pejcinovic ficou fora da lista de relacionados do Wolfsburg. Wohlgemuth não soube dizer se isso tinha relação com as negociações de transferência: "Essa pergunta deve ser direcionada aos responsáveis do VfL."

O Stuttgart, comandado pelo técnico Sebastian Hoeneß, inicia na segunda-feira um período de treinos em Grassau am Chiemsee. Depois de os alemães que disputaram a Copa do Mundo Angelo Stiller, Jamie Leweling e Deniz Undav, além de Ermedin Demirovic (Bósnia-Herzegovina) e Jeremy Arevalo (Equador), já terem se reapresentado ao time para testes físicos na sexta-feira, Bilal El Khannouss (Marrocos) e Luca Jaquez (Suíça) também são aguardados de volta no período em solo bávaro.