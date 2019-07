Longe da vitória-obrigação, jogo feminino é sopro de puro futebol no Brasileiro

Palmeiras leva vaga na elite do Brasileiro, mas a vitória sobre a Chape mostrou muito mais, como a sensação de que futebol é mais alegria que alívio

A pouco mais de uma hora de estrada do Allianz Parque, mas a anos-luz das cobranças no aeroporto em , da turbulência no avião na ou da repentina saída do camisa 10 para o futebol chinês, o entrou em campo para um jogo que valia uma temporada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Em Vinhedo, o time feminino recebeu a pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série A-2, a segunda divisão do futebol nacional. Depois de vencer no Sul por 2 a 0 e com uma campanha de oito vitórias em oito jogos, a expectativa era pela confirmação do acesso, um dia depois de , e avançarem às semifinais e garantirem um lugar na elite do ano que vem.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

Vamos começar a segunda-feira revendo os cincos gols que sacramentaram a nossa vaga na semi e na primeira divisão do ?



🎥 TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/OMwkvqQP8p#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/ifP43Q5Wzf — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 22, 2019

Nas ruas residenciais que dão no estádio Nelo Bracalente, famílias inteiras trocam um quilo de alimento por um ingresso. Os homens da segurança, na escada após o portão, conversam sobre a apresentação dos cachorros da Guarda Civil local, marcada para o intervalo. A lanchonete da entrada principal vende cerveja, e atrás do gol sai uma promoção de chope para quem comprar seis fichas de uma vez.

É como se houvesse um jogo de futebol que negasse tudo o que envolve as partidas do time dos homens. Lá tem bairro cercado para quem não porta o ingresso antecipado, sócio-torcedor garantindo a entrada pelo ranking de presença, longas filas para revistas, cerveja sem álcool, limitações para materiais de torcidas, lugares e setores bem delimitados e um clima quase bélico em que só a vitória interessa.

A comparação é descabida, eu sei, mas tornou-se inevitável ao caminhar beirando a grade de um jogo tão grande para aqueles dois times. Sai o megaevento, entra o jogo de bola, e as sutilezas de caras, bocas e gestos remetem a um futebol outro, que eu não via havia muito tempo. De competição, claro, mas sem a tensão e a pressão entre arquibancada e campo que normalizamos ao torcer. Mais sorrisos de apoio, menos cordas no pescoço.

Invictas e com 100% de aproveitamento😎

Dá uma conferida nos resultados das nossas meninas e se encha de orgulho👇#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/McDtFwmOrQ — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 21, 2019

E se é óbvio que as mulheres do Palmeiras merecem por direito ter a mesma estrutura de trabalho que os homens, incluindo a relação com as instalações da sociedade esportiva com um espaço para jogar na cidade onde a camisa existe há mais de um século, me parece também que pode ser positivo elas construírem a própria narrativa sem precisar da insanidade dos que derrubam o mundo por uma queda em Copa do , carregando toda a carga de uma relação doentia entre torcida e jogadores no futebol profissional de homens no país.

Em campo, Bianca marcou duas vezes de falta, Carla Nunes fez outros dois, e Luana anotou o último da goleada por 5 a 1. O gol da , que chegou a empatar o jogo, foi da goleira Camila, que estourou uma reposição para frente e viu a bola quicar duas vezes antes de entrar por cobertura. Nem por isso foi hostilizada pela torcida, mas o contrário: de trás do gol, alguém brincou oferecendo uma cerveja caso ela acertasse novamente um chute de tão longe.

Um domingo de futebol de pessoas normais, dentro e fora das quatro linhas, onde um membro da comissão técnica na arquibancada conta o nome de alguma jogadora desconhecida ou mesmo as reservas visitantes podem aquecer à beira do campo sem que sejam mandadas para aquele lugar pela torcida local. Batendo sua bola longe da insana pressão pela vitória-obrigação de cada quarta e domingo, me lembraram que o jogo é mais festa que alívio.