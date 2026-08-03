Longa novela e alfinetada de Uli Hoeneß: Konrad Laimer revela bastidores de sua renovação com o Bayern de Munique

"No fim das contas, sempre se escreve mais do que realmente existe no final. O negócio é assim. Vocês também precisam fazer o trabalho de vocês, e isso é bom", disse Laimer, em uma rodada de entrevistas na ilha sul-coreana de Jeju, dirigindo-se aos repórteres presentes. "Eu sempre fiquei bem tranquilo. Durante muito tempo não houve contato algum e depois, em algum momento no fim, voltou a haver mais contato. Então também foi relativamente rápido para chegarmos a um acordo, porque da minha parte nunca houve nada contra. Eu sempre quis ficar aqui."

No início do ano, havia começado a negociação em torno de uma renovação de seu contrato, que vai até 2027. Em determinado momento, falou-se em exigências salariais exorbitantes por parte do polivalente defensor austríaco de 29 anos, o que levou Uli Hoeneß a se posicionar publicamente em maio. "Konny é um jogador de quem eu gosto muito", disse Hoeneß: "Mas ele não é Maradona."

Durante a Copa do Mundo, finalmente houve um acordo, antes de a renovação contratual até 2029 ser anunciada oficialmente em 20 de julho. "Claro que estou feliz por agora tudo ter dado certo e estar tudo resolvido, e por eu poder voltar a fazer o que me dá prazer, que é jogar futebol. É extremamente divertido aqui", disse Laimer, que havia se transferido sem custos do RB Leipzig para Munique em 2023.

Konrad Laimer está em turnê pela Ásia com o Bayern de Munique

Enquanto isso, não houve uma reconciliação com Hoeneß. "Não, não houve. Mas isso também nunca foi um tema para mim. A gente sempre conversou rapidamente, naquela época também de novo na festa do título, com um pouco de brincadeira, e foi só isso, não tem mais nada além disso."

Atualmente, Laimer está com o Bayern de Munique na turnê pela Ásia, onde enfrenta o Jeju SK FC em 4 de agosto e o Aston Villa em 7 de agosto. Após o retorno a Munique, o time terá amistosos contra o RB Leipzig e o 1. FC Heidenheim, antes de o primeiro jogo oficial acontecer em 22 de agosto: a Supercopa contra o Borussia Dortmund.