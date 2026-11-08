Longa ausência: lesão de Neuer o aproxima ainda mais da aposentadoria

O Bayern de Munique sofreu um duro golpe com a lesão de seu goleiro e capitão, Manuel Neuer, que teve uma ruptura parcial em um dos tendões do pé direito, durante a vitória sobre o Mainz por 2 a 1, no último sábado, pela Bundesliga.

O Bayern anunciou neste domingo que os exames médicos confirmaram a ruptura sofrida por Neuer, esclarecendo que o goleiro ficará afastado do time no próximo período, sem definir uma data oficial para seu retorno.

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Mas, de acordo com informações da rede "Sky Alemanha", a ausência de Neuer deve se estender por pelo menos 6 semanas, o que significa que o goleiro de 40 anos ficará afastado até o fim de 2026.

Neuer foi obrigado a deixar a partida contra o Mainz antes do fim do primeiro tempo, após se lesionar em uma dividida dentro da área, entrando em seu lugar o goleiro reserva Jonas Urbig.

A nova lesão vem depois de Neuer já ter sofrido problemas anteriores no mesmo pé, que o deixaram de fora de várias partidas do time, antes de seu recente retorno diante do Atlético de Madri, pela Liga dos Campeões da Europa.

A lesão ganha ainda mais importância diante da indefinição em torno do futuro do veterano goleiro alemão, cujo contrato com o Bayern de Munique se encerra no verão de 2027, em meio a expectativas de que ele se aposente do futebol ao fim da atual temporada.

Neuer havia estabelecido um recorde contra o Mainz, ao se tornar o jogador mais velho a disputar uma partida pela Bundesliga com a camisa do Bayern, aos 40 anos e 225 dias.