Longa ausência encerra a aventura de Pogba no Monaco; Arábia Saudita e Estados Unidos são a tábua de salvação

Uma reportagem publicada nesta quinta-feira abordou o futuro do francês Paul Pogba, após o fracasso de sua aventura com o Monaco.

Cerca de três semanas se passaram desde que o Monaco e Paul Pogba anunciaram sua separação iminente e, mesmo assim, tudo continuou como estava.

Após um início conturbado nas atividades de pré-temporada para a nova campanha, o campeão da Copa do Mundo de 2018 voltou ao campo e treinou com os companheiros.

E enquanto o diretor esportivo do Monaco, Thiago Scuro, deu a entender, durante a coletiva de imprensa de preparação para a temporada, um fim antecipado da parceria com o meio-campista de 33 anos, cujo contrato se estende até junho de 2027, Pogba participou de metade do primeiro amistoso (5 a 2) contra o Saint-Brieuc.

No início desta semana, Paul Pogba sofreu mais uma lesão enquanto estava com o Monaco.

A lesão ocorreu durante uma sessão de treinamento no estágio da equipe na Inglaterra, onde o jogador francês se machucou na coxa esquerda.

Trata-se de um duro golpe para Pogba, que não voltará a jogar pelo clube, e diversos veículos de imprensa informaram sobre a rescisão de seu contrato.

Nesta próxima quinta-feira, o jornal "L'Équipe" noticiou que o jogador recebeu propostas da liga americana de futebol e da Arábia Saudita, mas o problema está no fato de que ele ficará ausente dos treinos por seis semanas.

Trata-se de um momento inoportuno, uma vez que Pogba busca um novo clube. Mesmo assim, sua condição de jogador livre no futuro lhe permitirá assinar com qualquer clube e a qualquer momento que desejar, mesmo após o fechamento da janela de transferências.