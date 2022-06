Londrina x Vasco: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B

Jogo acontece neste sábado (18), pela 13ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Londrina e Vasco se enfrentam neste sábado (18), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Do Café, pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Há 12 jogos sem perder, (seis vitórias e seis empates), o Vasco chega embalado com duas vitórias consecutivas na Segundona. Atualmente, aparece na terceira posição, com 24 pontos, e agora busca assumir a vice-liderança, que atualmente é do Bahia, com um ponto a mais.

A partida marcará a estreia de Maurício Souza, que deve ter força máxima para sua estreia. Sem jogadores suspensos, o treinador ainda contará com o retorno do volante Andrey Santos, que voltou da Seleção Brasileira Sub-20.

De volta após título pela Seleção Brasileira, Andrey Santos valoriza apoio dos mais experientes



Do outro lado, o Londrina, com 15 pontos, vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos.

"Claro que é importante você ter uma sequência. São três jogos que você não perde. É importante pontuar, somar. O campeonato não chegou em um terço, tem muitos jogos. A gente tem que ter atenção no campeonato. A gente desperdiçou alguns pontos em casa", afirmou o técnico Adilson Batista

Para o confronto em casa, o Tubarão terá os retornos do lateral-direito Samuel Santos e do volante Jhonny Lucas, que cumpriram suspensão na vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1.

Por outro lado, o atacante Gabriel Santos, expulso na última rodada, é desfalque certo. Matheus Lucas é o mais cotado para assumir a posição.

Prováveis escalações

Vasco: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey e Nenê; Figueiredo, Gabriel Pec e Getúlio.

Londrina: Matheus Nogueira; Samuel Santos, Saimon, Vilar e Eltinho; Mandaca (Jean Henrique), Jhonny Lucas, Gegê e Caprini; Douglas Coutinho e Matheus Lucas.

Desfalques

Vasco

sem desfalques confirmados.

Londrina

Gabriel Santos: expulso (cartão vermelho).

Quando é?

JOGO Londrina x Vasco DATA Sábado, 18 de junho de 2022 LOCAL Do Café - Londrina, PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima - RS

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Mauricio Coelho Silva - RS

Quarto árbitro: Murilo Ugolini Klein - PR

VAR: Marcio Henrique de Gois - SP

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 2 x 3 Vasco Série B 7 de junho de 2022 Vasco 1 x 0 Cruzeiro Série B 12 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Operário Série B 24 de junho de 2022 19h (de Brasília) Novorizontino x Vasco Série B 29 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Londrina

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 1 Tombense Série B 7 de junho de 2022 Ponte Preta 1 x 2 Londrina Série B 11 de junho de 2022

Próximas partidas