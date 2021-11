Londrina x Vasco: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Vasco enfrenta o Londrina neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Estádio do Café, pela 38ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Londrina x Vasco DATA Domingo, 28 de novembro de 2021 LOCAL Estádio do Café - Londrina, PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antônio Dib (PI)

Assistentes: Nailton Junior (CE) e Mauro Cezar Evangelista (PI)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira (PR)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Auxiliar VAR: Amanda Pinto (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (28), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apenas cumprindo tabela na Série B, o Vasco terá pela frente o Londrina, que ainda luta para escapar do rebaixamento.

Para seguir na Segundona, o Tubarão, que soma 41 pontos e abre o Z-4, precisa vencer e torcer para o Remo não bater o já rebaixado Confiança.

Provável escalação do Londrina: César; Elacio Córdoba, Saimon, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Mossoró; Victor Daniel (Marcelinho), Zeca e Roberto.

Provável escalação do Vasco: Lucão; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, Caio Lopes, Marquinhos Gabriel e Nenê, Gabriel Pec e Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 2 x 2 Vasco Série B 15 de novembro de 2021 Vasco 2 x 2 Remo Série B 19 de novembro de 2021

LONDRINA