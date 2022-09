Londrina x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Time paranaense quer o triunfo para colar de vez no G-4; veja como acompanhar na TV

De olho no G-4, o Londrina enfrenta a Ponte Preta na noite desta sexta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no estádio do Café, pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na quinta posição com 45 pontos, o Londrina entra em campo querendo a vitória para se igualar ao Vasco (quarto) e acirrar ainda mais a luta por uma vaga na Série A. O Tubarão não tem problemas no elenco para o duelo e conta com o retorno de Douglas Coutinho, recuperado de lesão.

Em entrevista coletiva, o técnico Adilson Batista convocou o comparecimento em massa da torcida do Londrina. "É isso que eu peço. Que eles compareçam, ajudem, incentivem. Os meninos estão querendo, estamos merecendo, fazendo por onde. Estamos trabalhando com seriedade, sabendo das dificuldades. É muito importante a presença deles na sexta-feira".

Já a Ponte Preta, oitava colocada com 40 pontos, sabe que está praticamente fora da briga pelo acesso, mas quer continuar pontuando para se manter na parte de cima da tabela e, consequentemente, distante do Z-4.

A Macaca vem de um intervalo de dez dias sem atuar e chega descansada para a partida. Fraga, suspenso, é o único desfalque.

Escalações:

Escalação do provável LONDRINA: Matheus Nogueira; Jeferson, Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Gegê, Caprini. Danilo Peu (Mandaca), Leandrinho e Douglas Coutinho.

Escalação do provável PONTE PRETA: Caíque França, Formiga (Norberto ou Bernardo), Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Wallisson e Elvis; Fessin e Lucca.

Desfalques

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Fraga, suspenso, é desfalque no time alvinegro.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 23 de setembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: estádio do Café, Londrina - PR

• Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes (árbitro), Fabricio Vilarinho e Thiago Gomes (assistentes), Lucas Paulo Torezin (quarto árbitro) e Pablo Gonçalves Pinheiro (AVAR)