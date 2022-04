Londrina x Náutico: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar pela primeira vez para Londrina e Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será neste domingo (10), às 11h (de Brasília), valendo os primeiros pontos da competição nacional que dura até o final do ano.

Vindos das disputas dos estaduais - e no caso do Náutico, na Copa do Nordeste -, os dois time foram longe, chegando às semifinais - o Timbu, inclusive, segue na disputa.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Londrina, jigando em casa, deve ter algumas mudanças no time para enfrentar o Náutico, uma vez que está com três reforços disponiveis para fazerem suas estreias. O goleiro Victor Souza, o volante Marcinho e o atacante Gabriel Santos aparecem como possibilidades para o time principal.

O náutico também deve promover algumas mudanças em relação aos últimos jogos. A principal notícia é a volta do atacante Ewandro, recuperado de lesão. Além disso, Carlão é quem deve formar a dupla de zaga com Camatunga.

Possível escalação do Londrina: Victor Souza; Samuel Santos, Saimon, Augusto e Felipe Vieira; João Paulo, Marcinho e Jhonny Lucas; Caprini, Gabriel Santos e Eltinho.

Possível escalação do Náutico: Lucas Perri; Thássio, Carlão, Camutanga e Júnior Tavares; Richard Franco, Rhaldney e Jean Carlos; Léo Passos, Robinho e Kieza.

DESFALQUES

LONDRINA:

sem desfalques confirmados

NÁUTICO:

Hereda e Leandro Carvalho: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Londrina e Náutico será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, neste domingo.