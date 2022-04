Londrina x Náutico: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

A Série B do Campeonato Brasileiro vai começar para Londrina e Náutico neste domingo (10), às 11h (de Brasília). A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Londrina x Náutico DATA Domingo, 10 de abril de 2022 LOCAL Estádio do Café - Londrina, PR HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, no Estádio do Café.

MAIS INFORMAÇÕES

Os dois times chegam para a disputa da Série B do Brasileirão depois de alcançarem as semifinais em sesu respectivos estaduais - e no caso do Náutico, também na Copa do Nordeste.

Mesmo sem aparecerem como favoritos ao título da segundo divisão, as duas equipes já querem começar a temporada nacional embaladas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

LONDRINA

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 1 Londrina Campeonato Paranaense 20 de março de 2022 Londrina 1 x 0 Athletico-PR Campeonato Paranaense 13 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Criciúma x Londrina Série B 14 de abril de 2022 20h (de Brasília) Londrina x Novorizontino Série B 21 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 0 x 0 Santa Cruz Campeonato Pernambucano 2 de abril de 2022 Fortaleza 2 x 0 Náutico Copa do Nordeste 26 de março de 2022

Próximas partidas