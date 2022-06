Londrina x Guarani: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (24), pela 14ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Londrina e Guarani se enfrentam nesta sexta-feira (24), no Estádio do Café, a partir das 19h (de Brasília), pela 14ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Buscando se afastar do Z-4, o Londrina, que vem de derrota para o Vasco na última rodada, busca reencontrar o caminho da vitória.

O técnico Adilson Batista não poderá contar com Saimon, suspenso. Assim, Denílson e Augusto brigam pela vaga na zaga.

Por outro lado,Gegê, recuperado de um edema na coxa, briga com Mirandinha por uma vaga no setor ofensivo.

Já o Guarani, com 13 pontos, e no Z-4, busca ampliar a invencibilidade para três jogos (vem de uma vitória e um empate).

Nicolas Careca segue como desfalque do técnico Marcelo Chamusca.

Prováveis escalações

Possível escalação do LONDRINA: Matheus Nogueira; Samuel Santos, Augusto (Denílson) Vilar e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas, Gegê (Mirandinha ou Mandaca) e Caprini; Douglas Coutinho e Gabriel Santos.

Possível escalação do GUARANI: Kozlinski, João Victor, Ernando, Leandro Castan (Eduardo Person, Diogo Mateus, Leandro Vilela (Madison), Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Matheus Pereira, Bruno José e Lucão do Break.

Desfalques da partida

Londrina:

Saimon: suspenso (cartão amarelo)

Guarani:

Nicolas Careca: departamento médico

Quando é?

JOGO Londrina x Guarani DATA Sexta-feira, 24 de junho de 2022 LOCAL Estádio Do Café - Londrina, PR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva Ribeiro - AL

Assistentes: Pedro Jorge Santos e Rondinelle dos Santos Tavares - AL

Quarto árbitro: Luiz Alexandre Fernandes - PR

VAR: Carlos Eduardo Nunes - RJ

Últimos resultados e próximos jogos

Londrina

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 0 x 1 Vasco Série B 18 de junho de 2022 Ponte Preta 1 x 2 Londrina Série B 11 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Londrina Série B 28 de junho de 2022 19h (de Brasília) Londrina x CSA Série B 2 de julho de 2022 11h (de Brasília)

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 1 x 2 Guarani Série B 12 de junho de 2022 Guarani 0 x 0 CSA Série B 19 de junho de 2022

Próximas partidas