Londrina x Criciúma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Jogo acontece neste sábado (30), pela 21ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Londrina e Criciúma se enfrentam neste sábado (30), no Estádio Do Café, a partir das 16h (de Brasília), pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com um empate e duas vitórias consecutivas, o Londrina, com 29 pontos, segue na luta para entrar no G-4 da Segundona.

Para o confronto, o técnico Adílson Batista não poderá contar com o lateral-direito Samuel Santos, com lesão na coxa. Jeferson é o mais cotado para assumir a posição.

Por outro lado, o zagueiro Saimon, suspenso na vitória sobre o Náutico por 2 a 1 na última rodada, retorna.

Já o Criciúma, com 27 pontos, chega embalado após vencer o CSA por 2 a 1. Claudio Tencati não terá Marcelo Hermes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Prováveis escalações

Possível escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Denílson (Mandaca), Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Jhonny Lucas, Gegê e Caprini; Douglas Coutinho e Gabriel Santos (Mirandinha).

Possível escalação do Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Henríquez Bocanegra e Hélder; Gustavo Cazonatti, Arilson, Marquinhos Gabriel, Thiago Alagoano e Felipe Matheus; Lohan.

Desfalques da partida

Londrina:

Mossoró e Samuel Santos: lesionados

Criciúma:

Marcelo Hermes: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Quando é?

JOGO Londrina x Criciúma DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Estádio do Café - Londrina, PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

Quarto árbitro: Cristian Eduardo Gorski da Luz (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Londrina

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 0 Sampaio Corrêa Série B 19 de julho de 2022 Náutico 1 x 2 Londrina Série B 23 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novorizontino x Londrina Série B 6 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Loondina x Cruzeiro Série B 9 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Criciúma

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani x Palhoça 2 x 2 Criciúma Catarinense Série B 27 de julho de 2022 Criciúma 2 x 1 CSA Série B 25 de julho de 2022

Próximas partidas