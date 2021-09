Londrina x Coritiba: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), pela 22ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Defendendo a liderança, o Coritiba visita o Londrina nesta quarta-feira (1), no estádio do Café, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Londrina x Coritiba DATA Quarta-feira, 1 de setembro de 2021 LOCAL Estádio do Café, Londrina - PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Tiego Henrique dos Santos Braga (GO)

Quarto árbitro: João Paulo Romano Queiroz (PR)

ONDE VAI PASSAR?

Londrina quer a vitória para tentar fugir do Z-4 / Foto: Divulgação Londrina

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Há dois jogos sem vencer, o Londrina qyer o triunfo em casa para tentar sair da zona de rebaixamento.

O Tubarão pode ter mudanças na equipe titular, com Caprini no lugar de Gegê. No gol, César volta após cumprir suspensão. Já o atacante Safira está em negociação com o Belenenses de Portugal e não deve mais atuar pelo time.

Após sofrer a sua primeira derrota em casa na Série B, o Coritiba quer reencontrar a vitória longe dos seus domínios para não ter a liderança ameaçada.

A equipe terá apenas uma mudança para o jogo desta terça-feira. Isso porque Val está suspenso e será substituído por Matheus Sales. No ataque, o artilheiro Léo Gamalho está confirmado.

Provável escalação do Londrina: Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu, Jonathan Silva; Pedro Castro, Barreto; Marco Antônio, Chay, Warley; Rafael Navarro.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales e Robinho; Waguininho, Igor Paixão e Léo Gamalho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

LONDRINA

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 0 x 0 Londrina Série B 28 de agosto de 2021 Londrina 0 x 0 Brasil de Pelotas Série B 22 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Londrina Série B 11 de setembro de 2021 16h30 (de Brasília) Londrina x CSA Série B 18 de setembro de 2021 16h30 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 1 Botafogo Série B 27 de agosto de 2021 Avaí 1 x 2 Coritiba Série B 20 de agosto de 2021

Próximas partidas