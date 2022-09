Londrina x Chapecoense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (10), pela 29ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Londrina e Chapecoense se enfrentam neste sábado (10), Estádio Do Café, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 29ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois do triunfo sobre a Ponte Preta por 3 a 0 na última rodada, a Chapecoense volta a campo em busca da segunda vitória consecutiva para fugir da zona de rebaixamento. Atualmente, soma 32 pontos, 1 a mais que o Vila Nova, primeiro time dentro da zona da degola.

Do outro lado, o Londrina, na quinta posição com 41 pontos, está a quatro pontos do Vasco, quarto colocado. O técnico Adilson Batista busca os 3 pontos para finalmente encostar no G-4, o time paranaense quer embalar uma sequência de vitórias para tentar o acesso à elite do futebol brasileiro.

Prováveis escalações

Possível escalação da Chapecoense: Saulo; Maílton, Frazan, Victor Ramos e Fernando; Pablo Oliveira, Betinho (Matheus Bianqui) e Marcelo Freitas; Chrystian, Popp e Alisson Farias.

Possível escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Jeferson, Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Gegê, Caprini e Leandrinho; Gabriel Santos e Douglas Coutinho.

Desfalques da partida

Chapecoense:

sem desfalques.

Londrina:

sem desfalques.

Quando é?

JOGO Londrina x Bahia DATA Sábado, 10 de setembro de 2022 LOCAL Estádio Do Café - Londrina, PR HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: José Carlos Oliveira dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

Quarto árbitro: Gustavo Nogas (PR)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Londrina

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 0 CRB Série B 30 de agosto de 2022 Operário 1 x 0 Londrina Série B 3 de setembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Londrina Série B 16 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília) Londrina x Ponte Preta Série B 23 de setembro de 2022 19h (de Brasília)

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 2 Vila Nova Série B 29 de agosto de 2022 Chapecoense 3 x 0 Ponte Preta Série B 3 de setembro de 2022

Próximas partidas