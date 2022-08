Londrina x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (16), pela 25ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Londrina e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (16), Estádio Do Café, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de vitória sobre o Ituano por 2 a 0 na última rodada, o Bahia volta a campo em busca da segunda vitória consecutiva para seguir na vice-liderança da Segundona. Atualmente, soma 43 pontos, 10 a menos que o líder Cruzeiro.

Para o confronto, o técnico Enderson Moreira não poderá contar com Didi, suspenso após expulsão na última rodada, enquanto Luiz Otávio e Gabriel Noga, em transição física, são tratados como dúvidas.

Do outro lado, o Londrina, na quinta posição com 34 pontos, está a oito pontos do Vasco, quarto colocado.

O técnico Adilson Batista terá o retorno de João Paulo, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o Vila Nova, mas Alan Ruschel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

Em oito jogos disputados entre as equipes, foram quatro vitórias do Londrina, três do Bahia, e um empate. No primeiro turno da Série B 2022, o Tricolor goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do BAHIA: Danilo Fernandes; Marcinho, Ignácio, Rezende e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Lucas Mugni, Daniel e Copete; Rodallega e Vitor Jacaré.

Possível escalação do LONDRINA: Matheus Nogueira; Samuel Santos (Jeferson), Saimon, Vilar e Eltinho (Felipe Vieira); João Paulo, Mandaca e Gegê; Caprini, Gabriel Santos e Douglas Coutinho.

Desfalques da partida

Bahia:

Didi: suspenso (cartão vermelho).

Londrina:

Alan Ruschel: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Quando é?

JOGO Londrina x Bahia DATA Terça-feira, 16 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Do Café - Londrina, PR HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Quarto árbitro: Gustavo Nogas (PR)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Londrina

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 2 Cruzeiro Série B 9 de agosto de 2022 Vila Nova 0 x 0 Londrina Série B 12 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Londrina Série B 27 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília) Londrina x CRB Série B 30 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 2 x 0 Bahia Série B 10 de agosto de 2022 Bahia 2 x 0 Ituano Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas