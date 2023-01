Londrina x Operário-PR ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Partida será nesta quinta-feira (26), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Londrina recebe o Operário-PR na noite desta quinta-feira (26), no estádio do Café, às 20h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo da NSports, na internet.

Ainda sem vencer no estadual, o Londrina é o décimo colocado com 1 ponto. A tendência é que a equipe tenha mudanças na equipe titular. "É um jogo decisivo para a equipe, e acredito que é um jogo decisivo inclusive para minha permanência no clube. Não faço mistério sobre isso. Não é minha vontade, não é o meu desejo, nunca desisti de nada na minha vida. Minha vida é prova disso, de superação. Mas é uma realidade, eu entendo a nossa dinâmica da indústria", disse o técnico Edinho.

"É a grande oportunidade para reverter o cenário. Já tive momentos desses no Santos, onde o time vinha mal, sofrendo na competição, e em um grande clássico conquistava uma grande vitória e mudava a perspectiva da temporada. Essa é a expectativa, fazer um grande jogo. É um clássico, uma rivalidade, é pessoal. Vamos enfrentar o jogo dessa forma", completou.

Do outro lado, o Operário é o terceiro colocado com três vitórias conquistadas até o momento. O Fantasma quer aproveitar o momento instável do rival para permanecer invicto no campeonato. "A gente está confiante, em um momento muito bom e tem que aproveitar esse momento. Acima de tudo respeitar o momento deles, a gente sabe que eles não passam por um bom momento, e aproveitar isso a nosso favor. Como eles vão estar jogando em casa, a pressão toda do lado deles, temos que saber aproveitar os espaços que eles vão ceder", disse William Machado.

Prováveis escalações

Escalação do provável Londrina: Saulo; Léo Morais, Gabriel, Léo e Felipe Vieira; João Paulo, Victor Hugo (Mauri) e Lucas de Sá; Clinton, Halef Pitbull e Victor Daniel.

Escalação do provável Operário: Rafael Santos, Yago Rocha, Paulo Sérgio, Índio, Lucas Hipólito, Luidy, Ferreira, Vinicius Mingotti, Marco Antonio, Felipe Augusto e Vinicius Diniz..

Desfalques

Londrina

Júnior Dutra, Pedro Cacho, Léo Penneton, Danilo Peu, Garraty e Clayton estão lesionados.

Operário

Sem desfalques confirmados.

Quando é?