Londres diante de um teste difícil: movimentação "perigosa" dos Emirados por causa da crise do Manchester City

Os desdobramentos do caso das infrações financeiras atribuídas ao Manchester City chegaram ao campo diplomático, depois que os Emirados Árabes Unidos ameaçaram retirar bilhões de libras em investimentos no Reino Unido, em razão da sentença proferida contra o clube pertencente a um fundo emiradense.

O jornal "Telegraph", da Inglaterra, informou que Abu Dhabi enviou um alerta ao primeiro-ministro britânico Andy Burnham sobre os desdobramentos do caso, num momento em que o Manchester City se prepara para recorrer da decisão da comissão independente ligada à Premier League, que condenou o clube por cometer 114 infrações financeiras no período entre 2009 e 2018.

Esses desdobramentos surgem depois que Burnham, ex-prefeito da Grande Manchester, demonstrou preocupação com a possibilidade de os Emirados tomarem a decisão de vender o clube após a divulgação da sentença, antes que o governo britânico confirmasse posteriormente que nenhuma equipe está "acima da lei".

Segundo o Telegraph, os investimentos que se teme serem retirados estão ligados a projetos e fundos de investimento privados por meio dos quais o governo britânico busca desenvolver um polo tecnológico que se estende entre Oxford e Cambridge, num projeto que Londres descreve como ambicioso para a construção de um polo tecnológico que rivalize com o Vale do Silício.

O jornal destacou que Khaldoon Al Mubarak, presidente do conselho administrativo do Manchester City, encontrou-se com Jonathan Reynolds, secretário de Estado do Comércio, duas semanas antes de a Premier League anunciar os detalhes do caso.

De acordo com a reportagem, Al Mubarak já tinha conhecimento da condenação do clube naquele momento, embora os detalhes da decisão ainda não tivessem sido divulgados ao público.

Esses desdobramentos coincidem com a movimentação do Manchester City para contestar a decisão da comissão independente, o que abre caminho para uma nova fase do conflito que começou de forma esportiva e jurídica, antes de seus desdobramentos se estenderem às relações econômicas entre os Emirados e o Reino Unido.