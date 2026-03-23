Lombardo vence, mas a Sampdoria pode mesmo assim trocar de técnico: D'Angelo até 2028; Pecchia ou Cioffi são os nomes em destaque

A vitória conquistada ontem pela Sampdoria e pelo seu técnico Attilio Lombardo acalmou um pouco o clima, que, no entanto, continua tenso após os protestos de sábado, e que está totalmente envolvido na luta contra o rebaixamento. O técnico interino, escolhido como solução interna após a demissão de Marco Foti, conquistou três pontos extremamente importantes, mas o panorama geral permanece pouco claro e em constante evolução. No pós-jogo, o próprio Lombardo explicou: “Ainda me sinto o treinador desta equipe. Além disso, não estou na cabeça das outras pessoas”, uma referência direta aos diversos membros da diretoria do clube, que nos próximos dias se reunirão para decidir o futuro do cargo.





Sua posição permanece, portanto, incerta apesar do sucesso: um empate ou uma derrota teriam levado a uma mudança imediata, mas mesmo após a vitória a hipótese de uma nova substituição não está descartada. Segundo o que foi publicado pelo Il Secolo XIX, dentro da diretoria estão em andamento avaliações que envolvem Nathan Walker, Jesper Fredberg e Andrea Mancini. Paralelamente, o clube já teria iniciado nos últimos dias contatos com vários treinadores para não ser pego de surpresa em caso de derrota contra a equipe da Campânia, também para aproveitar as duas semanas de folga e conceder mais tempo a um eventual futuro técnico.

O nome mais cotado é o de Luca D'Angelo, para o qual estaria em andamento uma negociação conduzida pelo diretor esportivo Andrea Mancini, com um contrato válido até 2028. Teria havido contatos com seu agente, Minieri, após uma proposta melhor do que a apresentada nos últimos dias, que previa apenas três meses com opção de renovação. O próprio treinador, no entanto, teria pedido tempo. Resta, de fato, resolver a questão relacionada ao contrato de D’Angelo com o Spezia, que, aliás, poderia até mesmo avaliar chamá-lo de volta em breve para substituir Roberto Donadoni. A decisão será tomada hoje.





Em segundo plano, permanecem também outros nomes avaliados pela diretoria e contatados, entre eles Guido Pagliuca, que estava prestes a ir para Pádua, mas que, no entanto, ainda não assinou com o clube do Vêneto, Fabio Pecchia e Gabriele Cioffi. As próximas horas serão determinantes para essa situação.