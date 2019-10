"LoL e Fortnite serão os maiores concorrentes do futebol", diz dono da Juventus

Andrea Agnelli fez a previsão durante evento realizado em Londres; e-Sports são manias, também, entre craques

Dono da e membro da Associação Europeia de Clubes, que nos últimos anos vem aumentando a pressão para que haja uma reformulação na Liga dos Campeões para uma Superliga Europeia, Andrea Agnelli fez uma previsão curiosa durante evento realizado em Londres: na opinião do dirigente, os e-Sports serão o principal concorrente do futebol em um futuro próximo.

“Agora nós vamos precisar mudar de direção em relação ao comportamento do consumidor. Estamos olhando para a geração Z, os novos nativos digitais que estão viram adultos. Nós precisamos ver qual é este comportamento desta geração Z. Devemos começar a pensar seriamente que os nossos competidores em outros jogos não serão clubes vizinhos, mas sim League of Legends, e-Sports, Fortnite. Acho que que estes serão os nossos concorrentes no futuro”, disse, em Londres, durante o Leaders Sport Business Summit.

O alerta feito por Agnelli não é algo novo. Em notícia publicada no site InfoMoney, uma pesquisa da PwC feita com executivos do esporte mostrou que os e-Sports são a indústria esportiva de maior crescimento de receitas para os próximos dez anos, maior até do que no futebol.

League of Legends e futebol

SOMOS CAMPEÕES, NAÇÃO! Obrigado pelo apoio, a torcida foi SURREAL na arena! Nos vemos no Mundial! #JogaremosJuntos #GOFLA pic.twitter.com/PWhBbaUFwI — eSports #GOFLA (@flaesports) September 7, 2019

Dentre os jogos citados por Angelli, a curiosidade é que ambos vêm se tornando assunto, também, no meio do futebol. Em relação ao League of Legends, o popular LoL, alguns clubes ao redor do mundo inclusive já montaram times para representar suas marcas nas competições. O Flamengo, por exemplo, acabou de ser campeão do CBLoL 2019, a principal competição brasileira do game.

Fortnite: mania entre a boleirada

Já o Fortnite está até mais presente entre jogadores de futebol. Craques de renome mundial, como o francês Antoine Griezmann, do , costumam até a comemorar gols com brincadeiras alusivas ao jogo. Dentre outros fãs mais famosos do game estão Neymar e também o alemão Mesut Özil, do – que inclusive recebe críticas dos torcedores londrinos, que dizem que o camisa 10 está mais envolvido com o Fortnite do que com o futebol em si.