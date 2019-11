Lokomotiv x Juventus: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Podendo se classificar antecipadamente na Liga dos Campeões, Juve entra em campo nesta quarta-feira; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando antecipar a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, a visita o nesta quarta-feira (6), às 14h55 (de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da UCL. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lokomotiv Moscou x Juventus DATA Quarta-feira, 6 de novembro LOCAL RZD Arena - Moscou, RUS HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão para o do canal TNT, na TV fechada, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LOKOMOTIV MOSCOU

Com três pontos conquistados e ocupando a terceira posição do Grupo D, o Lokomotiv entra em campo precisando somar pontos. Caso seja derrotado, praticamente encerra as chances do time de seguir na busca pela classificação.

Nos últimos dez jogos, a equipe venceu cinco, empatou duas vezes e foi derrotada em três.

JUVENTUS

Guilherme; Cerqueira, Corluka, Howedes; Ignatjev, Barinov, Krychowiak, Mário, Rybus; Éder, Miranchuk

Sem perder há 15 jogos, com 12 vitórias e três empates, a Juve entra em campo dividindo a liderança do Grupo D com o Atlético de Madrid. Mas uma vitória pode encaminhar sua classificação.

Com Juan Cuadrado suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Danilo pode iniciar na lateral-direita, enquanto Mattia De Sciglio, Douglas Costa e Miralem Pjanic, recuperados, vão ficar à disposição do técnico Sarri.

Por outro lado, Gonzalo Higuain espera tomar o lugar de Paulo Dybala no time.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LOKOMOTIV MOSCOU

JOGO CAMPEONATO DATA Lokotomiv 0 x 3 Spartak Mostou 27de outubro Ufa 1 x 1 Lokomotiv Campeonato Russo 2 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lokomotiv x Krasnodar Campeonato Russo 10 de novembro 13h (de Brasília) Tambov x Lokomotiv Campeonato Russo 22 de novembro 13h30 (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 1 Campeonato Italiano 30 de outubro 0 x 1 Juventus Campeonato Italiano 2 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Campeonato Italiano 10 de novembro 16h45 (de Brasília) x Juventus Campeonato Italiano 23 de novembro 11h (de Brasília)

Szczesny; Danilo, Bonucci, Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Khedira; Bernardeschi; Higuáin (Dybala), Cristiano Ronaldo