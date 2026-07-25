Loïs Openda está de saída da Juventus após um ano totalmente falhado

Loïs Openda está prestes a trocar temporariamente a Juventus pelo Olympique Lyon. Segundo vários meios de comunicação, entre eles o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano, todas as partes chegaram a um acordo verbal para um empréstimo do antigo avançado do Vitesse.

O Olympique Lyon deverá pagar uma taxa de empréstimo de cerca de três milhões de euros. Além disso, o clube francês assumirá a totalidade do salário do avançado de 25 anos.

Curiosamente, não será incluída qualquer opção de compra no acordo. Notícias anteriores ainda apontavam para uma possível cláusula de compra, mas, segundo Romano e Fabrice Hawkins, isso não se verifica.

O próprio Openda já tinha dado luz verde, há alguns dias, para a mudança para Lyon. O belga deverá realizar os exames médicos na próxima semana, após o que a transferência poderá ser concluída em definitivo.

Para Openda, a mudança representa um regresso à Ligue 1. O avançado teve uma excelente temporada no RC Lens em 2022/23, período em que marcou 21 golos no campeonato francês.

Com os seus golos, Openda teve um papel importante no surpreendente segundo lugar do Lens. O clube francês contratou-o em definitivo um ano antes, depois de ele ter jogado duas temporadas por empréstimo no Vitesse.

A passagem de Openda pela Juventus acabou por ser uma enorme desilusão. Os italianos contrataram-no por empréstimo no verão de 2025 junto do RB Leipzig, por 3,3 milhões de euros, com uma obrigação de compra de cerca de 40 milhões de euros.

Perante esse forte investimento, o rendimento foi praticamente nulo: Openda marcou apenas 2 golos na última temporada em 34 jogos oficiais. Além disso, o internacional belga, por 33 vezes, foi sobretudo utilizado como suplente e nunca conseguiu conquistar um lugar no onze inicial em Turim.