Logo após os rumores sobre o Ajax, Marc-André ter Stegen recebe uma mensagem clara do FC Barcelona

Os goleiros Marc-André ter Stegen e Iñaki Peña não têm mais futuro no FC Barcelona, segundo o Mundo Deportivo. Para o Ajax, isso parece ser uma boa notícia.

O Voetbal International divulgou na sexta-feira que Ter Stegen, de 34 anos, está na mira do Ajax. Jordi Cruijff quer finalmente trazer tranquilidade com um goleiro experiente e vai investir pesado na próxima janela de transferências.

Ter Stegen ficou de lado no Barcelona e foi emprestado ao Girona no inverno. Por lá, ele quase não entrou em campo devido a uma lesão no tendão.

O contrato do goleiro alemão vai até meados de 2028. Segundo o Transfermarkt, ele ainda vale 4 milhões de euros, mas o Barcelona está disposto a facilitar sua saída.

O observador do Barça, Joan Poquí, confirma isso. “Ter Stegen e Peña retornam ao Barcelona ao final de seus períodos de empréstimo, mas seu futuro no clube catalão é incerto. Hansi Flick e Deco planejam a próxima temporada sem eles, então o Barcelona considera uma transferência definitiva ou, como último recurso, um novo empréstimo.”

Caso Míchel se torne o novo técnico do Ajax, ele poderá convencer Ter Stegen, que está no Girona, a vir para Amsterdã na próxima temporada.

Poqui acrescenta que o Barça conta com Joan García e Wojciech Szczesny como goleiros. Além disso, Deco está analisando a possibilidade de contratar o goleiro Álex Remiro, da Real Sociedad.