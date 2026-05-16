Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Marc-Andre ter StegenGetty Images
Wessel Antes

Traduzido por

Logo após os rumores sobre o Ajax, Marc-André ter Stegen recebe uma mensagem clara do FC Barcelona

Mercado da bola
Barcelona
Ajax
M. ter Stegen

Os goleiros Marc-André ter Stegen e Iñaki Peña não têm mais futuro no FC Barcelona, segundo o Mundo Deportivo. Para o Ajax, isso parece ser uma boa notícia.

O Voetbal International divulgou na sexta-feira que Ter Stegen, de 34 anos, está na mira do Ajax. Jordi Cruijff quer finalmente trazer tranquilidade com um goleiro experiente e vai investir pesado na próxima janela de transferências.

Ter Stegen ficou de lado no Barcelona e foi emprestado ao Girona no inverno. Por lá, ele quase não entrou em campo devido a uma lesão no tendão.

O contrato do goleiro alemão vai até meados de 2028. Segundo o Transfermarkt, ele ainda vale 4 milhões de euros, mas o Barcelona está disposto a facilitar sua saída.

O observador do Barça, Joan Poquí, confirma isso. “Ter Stegen e Peña retornam ao Barcelona ao final de seus períodos de empréstimo, mas seu futuro no clube catalão é incerto. Hansi Flick e Deco planejam a próxima temporada sem eles, então o Barcelona considera uma transferência definitiva ou, como último recurso, um novo empréstimo.”

Eredivisie
Heerenveen crest
Heerenveen
HEE
Ajax crest
Ajax
AJX
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Bétis crest
Bétis
BET

Caso Míchel se torne o novo técnico do Ajax, ele poderá convencer Ter Stegen, que está no Girona, a vir para Amsterdã na próxima temporada.

Poqui acrescenta que o Barça conta com Joan García e Wojciech Szczesny como goleiros. Além disso, Deco está analisando a possibilidade de contratar o goleiro Álex Remiro, da Real Sociedad.

Publicidade