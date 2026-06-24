Logo após o acordo, o jogador já está farto e quer sair do Chelsea o mais rápido possível

Malo Gusto está pensando em deixar o Chelsea, segundo informa a BBC Sport. O zagueiro francês não está contente com a chegada de um novo concorrente, Marco Palestra.

O Chelsea chegou a um acordo preliminar com a Atalanta na terça-feira sobre a transferência do lateral-direito. Palestra vai se transferir para Londres por cerca de 45 milhões de euros.

Gusto, que já enfrenta forte concorrência de Reece James na lateral-direita do Chelsea, não está satisfeito com a decisão do clube de contratar um novo lateral e quer sair.

Segundo a BBC, o Manchester City está muito interessado no francês. O Chelsea pede nada menos que oitenta milhões de euros por seus serviços.

O próprio Gusto está aberto a uma transferência para Manchester. Lá, ele poderia se reunir com Enzo Maresca, que foi dispensado do Chelsea em janeiro por ter mantido conversas com o Manchester City.

Na última temporada, Gusto disputou 34 partidas da Premier League pelo Chelsea. Nelas, ele marcou dois gols e deu três assistências.