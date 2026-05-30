Logo após a final da Liga dos Campeões, o Chelsea lança uma provocação dolorosa ao Arsenal

O Arsenal não conseguiu conquistar, na noite de sábado, a primeira Liga dos Campeões da história do clube: os londrinos perderam a final nos pênaltis para o Paris Saint-Germain. O rival Chelsea não resistiu e, logo após o apito final, lançou uma provocação no X.

Logo após Gabriel Magalhães ter perdido o pênalti decisivo e a final ter sido decidida a favor do PSG, o Chelsea se manifestou.

“Venha visitar a Casa dos Troféus de Londres. Reserve agora sua visita ao estádio em Stamford Bridge”, pode-se ler na conta do Chelsea no X.

O próprio Chelsea venceu a Liga dos Campeões duas vezes: em 2012 e 2021. No último ano, o Manchester City foi derrotado por 0 a 1, com um gol de Kai Havertz.

No sábado, Havertz também marcou, mas desta vez pelo Arsenal. Já aos seis minutos, ele abriu o placar com o 0 a 1.

Ousmane Dembélé marcou o 1 a 1 no meio do segundo tempo, convertendo um pênalti. Depois disso, não houve mais gols, o que levou a disputa por pênaltis.

Devido aos erros de Eberechi Eze e Gabriel, o PSG saiu vitorioso na disputa de pênaltis. Para os parisienses, isso significou a segunda conquista consecutiva da Liga dos Campeões e a segunda na história do clube.