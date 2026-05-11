Para os jogadores do NAC Breda e do sc Heerenveen, a tarde de segunda-feira foi bastante peculiar. Como a partida havia sido interrompida no dia anterior devido a fogos de artifício lançados em campo, os últimos dez minutos tiveram que ser disputados na Frísia.

O NAC levou a vitória por 2 a 0 com disciplina no Estádio Abe Lenstra, o que fez com que o capitão do Heerenveen, Luuk Brouwers, sentisse agora como se tivesse “perdido duas vezes”. “Não gosto disso”, ele consegue rir disso diante das câmeras da ESPN. “É simplesmente uma tarde muito estranha.”

“O jogo foi interrompido por fogos de artifício, mas isso não foi vantajoso nem para o NAC nem para nós. Isso simplesmente não tem lugar no futebol. O fato de a partida ser recuperada aqui no nosso estádio ainda é um mistério para mim, não sei como isso aconteceu. Mas tudo bem, isso nos poupou mais quatro horas de viagem.”

Brouwers não quer falar de dores. “Não, é só dar tudo de si, cara. O NAC também sofre com isso; no fim das contas, tentamos tirar o melhor proveito da situação. No domingo, temos mais uma partida importante na agenda, na qual vamos tentar garantir uma vaga nos playoffs que nos dê o direito de jogar a primeira partida em casa. Então, o Ajax pode se preparar.”

Boy Kemper também preferia ter visto outro cenário para terminar a partida. “De preferência ontem à noite. Assim, o Heerenveen ficaria feliz, nós ficaríamos felizes e poderíamos simplesmente encerrar o assunto. Acho um pouco exagerado, isso poderia ter sido resolvido de uma maneira totalmente diferente. Mas, enfim, não cabe a nós decidir.”

Para Eser Gürbüz, de 19 anos, foi uma tarde totalmente marcante, pois ele teve que cancelar sua prova de inglês para jogar o restante da partida entre NAC e Heerenveen. “Acho que agora vou tirar um 1, então terei que refazer a prova. Isso eu devo à KNVB, então muito obrigado!”

“Não, no fim das contas não dá para fazer nada, porque o futebol vem em primeiro lugar. Talvez tenha sido melhor eu não ter ido, porque não me preparei muito bem”, diz Gürbüz, rindo. Milan van Dongen sugere então que continuem a entrevista em inglês, e Gürbüz se sai até que bem. “Você não tiraria nota baixa de jeito nenhum, vou te dar um 8”, diz Van Dongen.