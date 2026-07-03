Logo após a contratação de Ismael Saibari, o Bayern apresenta mais uma aquisição de mais de 50 milhões de euros

Nathaniel Brown assina contrato definitivo com o Bayern de Munique. O zagueiro alemão chega vindo do Eintracht de Frankfurt e deverá disputar a vaga com Alphonso Davies.
O Bayern já havia apresentado Ismael Saibari e agora anuncia oficialmente a chegada de Brown. O lateral-ala é contratado do Eintracht Frankfurt por 50 milhões de euros, sem contar 5 milhões de euros em bônus.
Brown assina um contrato até meados de 2031 e está animado para começar a jogar pelo “Der Rekordmeister”. “O FC Bayern é um dos melhores clubes do mundo. Significa muito para mim ter a chance de jogar por este clube e tenho muito orgulho disso.”
O próprio jogador é da região. “Isso torna tudo ainda mais especial. Sempre sonhei em disputar os maiores títulos no mais alto nível”, pode-se ler no site do clube.
O lateral-esquerdo de 23 anos, que também possui passaporte americano, passou pela base do FC Nürnberg. No início de 2024, ele foi transferido para o Frankfurt por 5,5 milhões de euros, mas continuou jogando pelo Nürnberg por empréstimo até o final daquela temporada.
Depois disso, Brown atuou pelo Frankfurt por duas temporadas. Pelo clube, ele disputou, no total, 75 partidas oficiais, nas quais marcou 7 gols e deu 13 assistências.
O canhoto retorna à Alemanha após a eliminação de sua seleção na Copa do Mundo. Contra o Paraguai, a Alemanha sofreu uma derrota surpreendente nos pênaltis. No dia seguinte à eliminação, o técnico Julian Nagelsmann anunciou que apresentaria sua demissão.